Вещи из КНДР вместо европейских

По словам российских СМИ, кроме кроссовок и женских сумок будут поставляться также и джинсы. Что интересно, сами джинсы в КНДР считаются одним из символов западного мира, что противоречит основной идеологии страны.

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В то же время российские СМИ активно сразу начали восхвалять северокорейскую продукцию и утверждать, что исчезновение европейских брендов обеспечит товарам из КНДР неплохой спрос среди "глубинного народа".

В Северной Корее сейчас, несмотря на стереотипы, производят неплохую одежду, там крутые швеи и бюджетные цены на ткани. Джинсы могут пошить по любым лекалам, в том числе с учетом современных трендов. Также, по словам экспертов, в стране выпускают неплохие сумки и обувь – кроссы, например, по качеству не уступают любым адикам и ньюбеленсам,

– убеждают российские СМИ.

Как сообщалось ранее, КНДР также занималась шитьем зимней одежды для российских военных. Кроме этого, северокорейские рабочие также шьют для Вооруженных Сил России белье и изготавливают обувь.