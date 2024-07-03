Речі із КНДР замість європейських

За словами російських ЗМІ, окрім кросівок і жіночих сумок будуть постачатися також і джинси. Що цікаво, самі джинси у КНДР вважаються одним із символів західного світу, що суперечить основній ідеології країни.

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Водночас російські ЗМІ активно відразу почали вихваляти північнокорейську продукцію та стверджувати, що зникнення європейських брендів забезпечить товарам із КНДР непоганий попит серед "глибинного народу".

У Північній Кореї зараз, попри стереотипи, виробляють непоганий одяг, там круті швачки та бюджетні ціни на тканини. Джинси можуть пошити з будь-яких лекал, у тому числі з урахуванням сучасних трендів. Також, за словами експертів, у країні випускають непогані сумки та взуття – кроси, наприклад, за якістю не поступаються будь-яким адікам і ньюбеленсам,

– переконують російські ЗМІ.

Як повідомлялось раніше, КНДР також займалась шиттям зимового одягу для російських військових. Окрім цього, північнокорейські робітники також шиють для Збройних Сил Росії білизну та виготовляють взуття.