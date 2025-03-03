2,5 миллиарда фунтов для Украины: почему Британия не отдает деньги Абрамовича от продажи "Челси"

Средства от продажи английского футбольного клуба "Челси", которые должны были быть переданы на помощь жертвам войны в Украине, до сих пор остаются замороженными на счетах в Великобритании. Речь идет о 2,5 миллиарда фунтов стерлингов (3 миллиарда долларов), которые российский олигарх Роман Абрамович получил после вынужденной продажи клуба.

Абрамович продал "Челси" в 2022-м

Как пишет The Athletic, правительство Великобритании заставило Абрамовича продать "Челси" в 2022 году после вторжения России в Украину. Олигарх заявил, что все вырученные средства будут направлены на помощь пострадавшим от войны, информирует 24 Канал.

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Однако британские власти, которая ввела против него санкции, настаивала на том, что он не должен извлечь из этого никакой выгоды.

В мае 2022 года клуб был продан американскому бизнесмену Тодду Боэли за 2,5 миллиарда фунтов стерлингов. Однако эти деньги остаются на замороженном счете из-за отсутствия согласованного механизма их распределения.

Заметьте. По данным издания, британская Комиссия по вопросам благотворительности до сих пор не получала заявки на создание фонда, который бы распоряжался этими средствами.

Переговоры продолжаются

Министерство иностранных дел Великобритании подтвердило, что продолжаются переговоры с представителями Абрамовича и международными партнерами по использованию этих денег.

Одна из главных причин задержки – разные подходы к распределению средств:

Абрамович настаивает, что они должны быть направлены на помощь всем пострадавшим от войны, в том числе и российским военным.

Правительство Великобритании категорически возражает и настаивает, что деньги должны быть использованы исключительно на гуманитарные нужды Украины.

Несмотря на смену политического руководства в Великобритании, правительство Кира Стармера не изменило позицию по этому вопросу. Сейчас стороны продолжают переговоры, и сроки разблокирования средств остаются неопределенными.