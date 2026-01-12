Зарплаты на курорте: сколько зарабатывает администратор в Буковеле в новом сезоне 2026
- Средняя зарплата администратора в Украине в январе 2026 года составляет 22 300 гривен, однако спрос на эту профессию уменьшился на 14% по сравнению с прошлым годом.
- Администраторы в Буковеле могут зарабатывать в два раза больше при полной занятости, причем зарплаты зависят от позиции: суммы будут отличаться в ресторане и в СПА-салоне.
Крупнейший горнолыжный курорт в Украине иногда критикуют из-за завышенных цен в заведениях питания и гостиницах. Стало известно, могут ли администраторы зарабатывать больше в Буковеле и сколько это по сравнению со средней зарплатой по Украине.
Какая средняя зарплата администратора в Украине?
В январе 2026 года средний показатель составляет 22 300 гривен, пишет 24 Канал со ссылкой на Work.ua.
Всего за прошлый год зарплаты администраторов выросли на 21%, однако спрос на эту профессию существенно сократился, даже несмотря на разгар горнолыжного сезона.
В это время обычно число вакансий по запросам "Администратор гостинично-ресторанного комплекса" или "Менеджер отеля" и т.д. существенно возрастает. Сейчас их на 14% меньше, если сравнить с аналогичным периодом прошлого года.
Сколько зарабатывает администратор в Буковеле?
- Администратор отеля на популярном курорте Карпат может зарабатывать до 50 000 гривен в месяц: при условии полной занятости по графику с 7:30 до 22:00. Питание и жилье предоставляется, однако не указано, будет ли это полностью бесплатным.
- До 40 000 гривен предлагают администраторам ресторана на Буковеле. От кандидата требуется знание кассовых операций и стандартов гостеприимства, умение решать конфликтные ситуации и быстро принимать решения, лидерские качества.
- Администратору СПА-салона на курорте готовы платить до 30 000 гривен в месяц. За такую сумму он должен информировать гостей об услугах, которые предоставляются в салоне, поддерживать чистоту и порядок зоны СПА.
Новости рынка труда в Украине
Ожидается, что в 2026 году возрастет спрос на специалистов по данным, AI и Machine Learning, FinTech инженеров, разработчиков программного обеспечения и кибербезопасности аналитиков. Сейчас растет конкуренция на рынке труда, а рекрутеры сталкиваются с трудностями в поиске квалифицированных специалистов.
Кабмин принял проект нового Трудового кодекса Украины. Он предусматривает увеличение минимальной продолжительности отпуска до 28 дней, расширение прав родителей на отпуск по уходу за ребенком и реформу инспекции труда для борьбы с нарушениями прав работников.
