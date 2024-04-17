Денежная компенсация Илону Маску

Председатель правления Tesla Робин Денхольм 17 апреля написала акционерам письмо с просьбой одобрить перенос штата регистрации компании из Делавэра в Техас и снова ратифицировать пакет заработной платы Маска.

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Поскольку суд Делавэра усомнился в вашем решении, Илону не заплатили ни за одну его работу в Tesla за последние шесть лет, которая помогла обеспечить значительный рост и акционерную стоимость,

– говорится в письме Денхольм к акционерам.

Нагдаємо, что пакет в размере 56 миллиардов долларов был установлен в 2018 году, однако впоследствии один из акционеров Tesla подал в суд относительно переплаты миллиардеру Маску.

Интересно! Голосование среди акционеров Tesla, относительно пакета в почти 56 миллиардов долларов для Маска, в рамках оплаты труда, состоится на собрании 13 июня.

Суд ранее отменил размер зарплаты для Маска

Во время судебного разбирательства. в Tesla отмечали, что компенсация в 56 миллиардов утверждается для того, чтобы Илон Маск, который руководит большим количеством компаний, а также стартапов, требующих внимания, не забывал уделять внимание также компании Tesla.

Судья штата Делавэр Кэтлин Маккормик назвала компенсацию "непостижимой суммой", которая не была справедливой для акционеров.