Денежная компенсация Илону Маску
Председатель правления Tesla Робин Денхольм 17 апреля написала акционерам письмо с просьбой одобрить перенос штата регистрации компании из Делавэра в Техас и снова ратифицировать пакет заработной платы Маска.
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Поскольку суд Делавэра усомнился в вашем решении, Илону не заплатили ни за одну его работу в Tesla за последние шесть лет, которая помогла обеспечить значительный рост и акционерную стоимость,
– говорится в письме Денхольм к акционерам.
Нагдаємо, что пакет в размере 56 миллиардов долларов был установлен в 2018 году, однако впоследствии один из акционеров Tesla подал в суд относительно переплаты миллиардеру Маску.
Суд ранее отменил размер зарплаты для Маска
Во время судебного разбирательства. в Tesla отмечали, что компенсация в 56 миллиардов утверждается для того, чтобы Илон Маск, который руководит большим количеством компаний, а также стартапов, требующих внимания, не забывал уделять внимание также компании Tesla.
Судья штата Делавэр Кэтлин Маккормик назвала компенсацию "непостижимой суммой", которая не была справедливой для акционеров.