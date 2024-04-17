Грошова компенсація Ілону Маску

Голова правління Tesla Робін Денхольм у 17 квітня написала акціонерам лист із проханням схвалити перенесення штату реєстрації компанії з Делавера до Техасу та знову ратифікувати пакет заробітної плати Маска.

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Оскільки суд Делавера засумнівався у вашому рішенні, Ілону не заплатили за жодну його роботу в Tesla за останні шість років, яка допомогла забезпечити значне зростання та акціонерну вартість,

– йдеться у листі Денхольм до акціонерів.

Нагдаємо, що пакет у розмірі 56 мільярдів доларів був встановлений у 2018 році, однак згодом один з акціонерів Tesla подав до суду стосовно переплати мільярдеру Маску.

Цікаво! Голосування серед акціонерів Tesla, стосовно пакета у майже 56 мільярдів доларів для Маска, в рамках оплати праці, відбудеться на зборах 13 червня.

Суд раніше скасував розмір зарплати для Маска

Під час судового розгляду. у Tesla зазначали, що компенсація у 56 мільярдів затверджується для того, щоб Ілон Маск, який керує великою кількістю компаній, а також стартапів, що потребують уваги, не забував приділяти увагу також компанії Tesla.

Суддя штату Делавер Кетлін Маккормік назвала компенсацію "незбагненною сумою", яка не була справедливою для акціонерів.