Какие зарплаты директоров украинских аэропортов во время войны: кто заработал больше всех

Во время полномасштабной войны, когда большинство украинских аэропортов не работают для пассажирских перевозок, их руководители продолжают получать значительные заработные платы.

Сколько зарабатывают директора аэропортов

Самое высокое вознаграждение среди директоров аэропортов задекларировал глава "Борисполя" Алексей Дубревский. Журналисты издания "Слово и дело" выяснили, что в 2023 году его зарплата составляла 3 миллиона 788 тысяч гривен, информирует 24 Канал.

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По словам самого Дубревского, аэропорт, хоть и закрыт, продолжает обеспечивать техническую готовность инфраструктуры и производственных систем. Это предполагает поддержку стратегической способности предприятия даже в сложных условиях военного времени.

На 2-й строчке по уровню зарплаты находится исполняющий обязанности директора запорожского аэропорта Александр Коняхин. В 2022 году он получил 1 миллион 64,2 тысячи гривен, а в 2023 году – чуть больше, 1 миллион 73,4 тысячи гривен.

3-е место занимает директор Львовского аэропорта Татьяна Романовская. Ее заработная плата за 2022 год составила 906 тысяч гривен, а за 2023-й – 872,8 тысячи гривен.

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Интересно, что зарплату продолжает получать и директор Донецкого аэропорта Владислав Близнюк, хотя аэропорт был разрушен еще 10 лет назад во время активных боевых действий в рамках АТО. Сейчас аэропорт юридически зарегистрирован в Славянске. В 2022 году Близнюк получил 119,3 тысячи гривен, а в 2023-м – 309,2 тысячи гривен.