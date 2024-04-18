Зарплаты в Украине вырастут: предприниматели озвучили планы на год

Украинские предприниматели ожидают, что в течение года зарплаты работников могут вырасти. Однако также могут начаться сокращения кадров.

Чего ожидают предприниматели

В отчете "Деловые ожидания предприятий Украины" от Национального банка за I квартал 2024 года указано, что ожидания предпринимателей по росту будущих расходов на оплату труда одного работника усиливаются – 62,6%. В IV квартале прошлого года этот показатель составлял – 57,9%.

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Однако оценки респондентов относительно изменения количества работников на их предприятиях остаются неутешительными. В следующем году сокращения ожидают 6,3%.

Больше всего пессимизма выразили представители следующих отраслей:

добывающая промышленность – -20,5%;

строительство – -20%;

энерго- и водоснабжение – -16,7%.

Несмотря на это представители торговли четвертый квартал подряд ожидают увеличения количества работников.

Опрос проводился с 31 января по 27 февраля 2024 года. В нем приняло участие 661 предприятие из 21 региона страны.