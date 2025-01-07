Зарплаты растут высокими темпами из-за дефицита кадров, – НБУ

В конце 2024 года на украинском рынке труда продолжался значительный дефицит кадров, что стимулировало дальнейшее повышение заработных плат.

Состояние рынка труда Украины

24 Канал со ссылкой на январский Макроэкономический и монетарный обзор Национального банка Украины (НБУ), сезонные факторы повлияли на снижение активности в декабре, но общая тенденция к росту сохраняется.

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В декабре количество новых вакансий и резюме сократилось по сравнению с предыдущими месяцами, что объясняется традиционным спадом активности под конец года. Однако по сравнению с декабрем 2023 года объемы вакансий и резюме увеличились, что свидетельствует о дальнейшем оживлении рынка труда.

Дефицит кадров остается серьезной проблемой для многих предприятий, особенно в секторах, нуждающихся в высококвалифицированных работниках. Даже при некотором увеличении предложения рабочей силы нехватка квалифицированных специалистов существенно ограничивает возможности бизнеса.

Рост заработных плат

Дефицит кадров способствовал высоким темпам роста заработных плат в 2024 году. По данным Государственной службы статистики Украины, в третьем квартале номинальные зарплаты выросли на 22,3% в годовом измерении, тогда как реальные доходы работников увеличились на 14,2%.

Во многих отраслях реальные заработные платы уже превысили уровень третьего квартала 2021 года - последнего мирного года до полномасштабной войны.

Косвенные показатели свидетельствуют о том, что темпы роста зарплат сохранялись и в четвертом квартале 2024 года, подкрепляясь значительным спросом на работников.

Обратите внимание. Несмотря на сезонное снижение активности в декабре, украинский рынок труда демонстрирует признаки оживления. Дефицит квалифицированных кадров остается серьезным вызовом для бизнеса, но он же стимулирует повышение заработных плат и улучшение условий труда для работников. Эти тенденции могут продолжиться в 2025 году при условии дальнейшей стабилизации экономической ситуации.