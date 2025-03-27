Зарплаты в украинской сфере IT – какие специалисты получают больше всего

Несмотря на сокращение вакансий в 2024 году, зарплаты в украинском IT-секторе демонстрируют рост, особенно в узкопрофильных направлениях.

Тенденции зарплат на украинском IT-рынке

Как свидетельствует исследование IT Ukraine Association, ключевой причиной повышения зарплат является дефицит кадров и оптимизация персонала, информирует 24 Канал.

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Самые высокие зарплаты среди разработчиков получают Solution Architect (7600 долларов), специалисты по AI (6800 долларов) и ML-инженеры (3700 долларов). Специалисты топ-уровня в сферах FinTech (8000 долларов), MedTech (7800 долларов) и GameDev (7300 долларов) имеют наибольшие компенсации.

Наибольший рост доходов за год зафиксирован среди:

Data analyst – +25%

Кибербезопасность – +22%

Data scientist – +17%

Маркетинг – +13%

Product owner – +8%

Обратите внимание. В целом рынок продолжает базироваться на ФЛП-модели (258 тысяч специалистов), еще 86 тысяч работают по трудовым договорам или гиг-контрактам.

Экосистема стартапов

Стартап-экосистема Украины активно развивается. Так в 2024 году количество активных стартапов достигло 2600, что втрое больше по сравнению с 2020 годом. Самые успешные проекты привлекают многомиллионные инвестиции:

Creatio (CRM) – 200 миллионов долларов

Fintech Farm – 32 миллиона долларов

Carmoola (автокредитование) – 19,6 миллиона долларов

Jome (риелторские услуги) – 9,8 миллиона долларов

Среди самых перспективных стартапов названы Promova, Deus Robotics, Wantent, Himera и Osavul.