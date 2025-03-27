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27 марта, 16:00
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Зарплаты в украинской сфере IT – какие специалисты получают больше всего

Анастасия Лукашевская
Основні тези
  • Зарплаты в украинском IT-секторе растут из-за дефицита кадров, с наибольшим ростом в Data analyst, кибербезопасности и Data scientist.
  • Украинская стартап-экосистема развивается, количество стартапов увеличилось до 2600, в частности успешные проекты привлекают многомиллионные инвестиции.

Несмотря на сокращение вакансий в 2024 году, зарплаты в украинском IT-секторе демонстрируют рост, особенно в узкопрофильных направлениях.

Тенденции зарплат на украинском IT-рынке

Как свидетельствует исследование IT Ukraine Association, ключевой причиной повышения зарплат является дефицит кадров и оптимизация персонала, информирует 24 Канал.

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  1. Самые высокие зарплаты среди разработчиков получают Solution Architect (7600 долларов), специалисты по AI (6800 долларов) и ML-инженеры (3700 долларов).
  2. Специалисты топ-уровня в сферах FinTech (8000 долларов), MedTech (7800 долларов) и GameDev (7300 долларов) имеют наибольшие компенсации.

Наибольший рост доходов за год зафиксирован среди:

  • Data analyst – +25%
  • Кибербезопасность – +22%
  • Data scientist – +17%
  • Маркетинг – +13%
  • Product owner – +8%

Обратите внимание. В целом рынок продолжает базироваться на ФЛП-модели (258 тысяч специалистов), еще 86 тысяч работают по трудовым договорам или гиг-контрактам.

Экосистема стартапов

Стартап-экосистема Украины активно развивается. Так в 2024 году количество активных стартапов достигло 2600, что втрое больше по сравнению с 2020 годом. Самые успешные проекты привлекают многомиллионные инвестиции:

  • Creatio (CRM) – 200 миллионов долларов
  • Fintech Farm – 32 миллиона долларов
  • Carmoola (автокредитование) – 19,6 миллиона долларов
  • Jome (риелторские услуги) – 9,8 миллиона долларов

Среди самых перспективных стартапов названы Promova, Deus Robotics, Wantent, Himera и Osavul.