Заказы на годы вперед

Завод входит в состав комплекса Excalibur и занимается модернизацией старых советских танков в современные боевые машины. Компания теперь является ключевой частью Czechoslovak Group AS, или CSG.

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По данным компании, доход в прошлом году вырос до 1,73 миллиарда евро, что в три раза превышает доходы 2021 года.

Руководитель компании Михал Стрнад считает - даже в случае быстрого завершения войны, понадобится много времени для восстановления запасов оружия, а также инвестиции в оборонную промышленность будут расти.

Интересно! Он уверен в длительном высоком спросе на изделия завода, который кроме военных машин производит гражданские и военные грузовики и имеет заполненный портфель заказов на следующие несколько лет.

Европа наращивает военные мощности

Европейский Союз недавно принял решение о создании "стратегии оборонной промышленности".

Интересно! Европа активно действует по увеличению производства и повышению уровня военной готовности, особенно в контексте уменьшения финансирования со стороны США и заявлений Дональда Трампа о возможном отстранении от партнерства в НАТО стран, которые не соответствуют финансовым обязательствам.

Однако, оборонная отрасль столкнулась с рядом вызовов: потребность в расширении производственных площадей и привлечении новых кадров, проблемы в цепях поставок, повышение расходов на энергию, рост государственных ограничений на расходы и сдержанные инвестиции в оружейные компании.