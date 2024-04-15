Замовлення на роки вперед

Завод входить до складу комплексу Excalibur й займається модернізацією старих радянських танків у сучасні бойові машини. Компанія тепер є ключовою частиною Czechoslovak Group AS, або CSG.

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За даними компанії, дохід минулого року зріс до 1,73 мільярда євро, що в тричі перевищує доходи 2021 року.

Керівник компанії Міхал Стрнад вважає — навіть у разі швидкого завершення війни, знадобиться багато часу для відновлення запасів зброї, а також інвестиції в оборонну промисловість будуть зростати.

Цікаво! Він впевнений у тривалому високому попиті на вироби заводу, який крім військових машин виготовляє цивільні та військові вантажівки й має заповнений портфель замовлень на наступні кілька років.

Європа нарощує військові потужності

Європейський Союз нещодавно ухвалив рішення про створення "стратегії оборонної промисловості".

Цікаво! Європа активно діє щодо збільшення виробництва та підвищення рівня військової готовності, особливо у контексті зменшення фінансування з боку США та заяв Дональда Трампа про можливе відсторонення від партнерства у НАТО країн, які не відповідають фінансовим обов'язкам.

Однак, оборонна галузь зіткнулася з низкою викликів: потреба у розширенні виробничих площ і залученні нових кадрів, проблеми у ланцюгах постачання, підвищення витрат на енергію, зростання державних обмежень на витрати та стримані інвестиції в збройові компанії.