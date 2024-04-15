Замовлення на роки вперед
Завод входить до складу комплексу Excalibur й займається модернізацією старих радянських танків у сучасні бойові машини. Компанія тепер є ключовою частиною Czechoslovak Group AS, або CSG.
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За даними компанії, дохід минулого року зріс до 1,73 мільярда євро, що в тричі перевищує доходи 2021 року.
Керівник компанії Міхал Стрнад вважає — навіть у разі швидкого завершення війни, знадобиться багато часу для відновлення запасів зброї, а також інвестиції в оборонну промисловість будуть зростати.
Європа нарощує військові потужності
Європейський Союз нещодавно ухвалив рішення про створення "стратегії оборонної промисловості".
Однак, оборонна галузь зіткнулася з низкою викликів: потреба у розширенні виробничих площ і залученні нових кадрів, проблеми у ланцюгах постачання, підвищення витрат на енергію, зростання державних обмежень на витрати та стримані інвестиції в збройові компанії.