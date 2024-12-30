Российские химические компании, связанные с олигархами, поставляют компоненты для заводов, производящих взрывчатку, которую используют в войне против Украины.

Российские миллиардеры причастны к производству взрывчатки

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters. Агентство обнаружило, что пять миллиардеров, которые сейчас находятся под западными санкциями, владеют долями в пяти химических компаниях.

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Эти фирмы ответственны за более 75% ключевых химических веществ, перевозимых по железной дороге на крупные заводы по производству взрывчатых веществ в России с начала войны и до сентября этого года.

Важноречь идет о ЕвроХим, Уралхим, УГМК, Лукойл и Евраз и. кяомпании связанные с известными российскими миллиардерами, как вот Роман Абрамович, Вагит Алекперов или Дмитрий Мазепин.

Новые данные в очередной раз свидетельствуют, что стратегия Запада по введению санкций против России не смогла сдержать ее военное производство,

– говорится в расследовании.

Алдже несмотря на то, что российские миллиардеры находятся под западными санкциями, их компании в основном избежали значительных финансовых санкций или запрета на импорт критически важных товаров из США или Евросоюза.

Россия продолжает наращивать военные мощности

Кремль много инвестирует в военное производство и пытается пополнить запасы боеприпасов. В 2024 году Россия произвела около 2,4 миллиона артиллерийских снарядов и импортировала 3 миллиона из Северной Кореи.

Большинство продукции этих химических заводов – это гражданские продукты, такие как удобрения, которые являются критически важными для сельского хозяйства. Давняя политика Запада освобождает пищевые продукты от санкций.