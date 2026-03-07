34% новых предприятий возглавляют женщины: в каких сферах и областях Украины больше всего руководительниц
- В 2025 году женщины возглавили 34% от всех вновь созданных предприятий в Украине.
- Чаще всего женщины становятся директорами в Киеве и Днепропетровской области, а наибольший процент руководительниц новых компаний в Николаеве (42%).
За 2025 год треть вновь созданных бизнесов возглавили женщины. Активнее всего регистрируют на руководительниц предприятия в Киеве и на Днепропетровщине.
Сколько компаний возглавили женщины в 2026 году?
О том, в каких регионах больше всего руководят женщины, говорится в результатах исследования Опендатабот.
В течение 2025 года женщины возглавили 12 757 новых бизнесов. Это 34% от всех вновь созданных предприятий.
Чаще всего директорами становятся в Киеве, где на них зарегистрировано 12 290 бизнесов. Следующие (ниже) ступеньки занимают:
- Львовщина – 3 154 компаний;
- Днепропетровская область – 2 989 компаний;
- Киевщина – 2 399 компаний;
- Одесская область – 2 391 компания.
Относительно женщин-руководителей новых компаний на первом месте Николаевщина, где 42% вновь созданных бизнесов возглавляют женщины. В лидерах также:
- Черниговская область – 38%;
- Запорожская область – 37%;
- Кировоградская область – 37%;
- Закарпатская область – 36%.
А наименьшие показатели во Львовской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской, Ровенской областях (30 – 33%).
Заметьте! Количество новых компаний под руководством женщин значительно возросло за год на Ивано-Франковщине (+27%), Николаевщине (+24%) и Волыни (+20%).
Доля женщин-руководителей в новых компаниях в Украине 2025 года / Инфографика Опендатабот
Какие сферы возглавляют женщины?
Директорами чаще всего становятся в оптовой торговле. Речь идет о 5 429 новых бизнесов, или 15,8% от всех предприятий. Также женщины возглавляют:
- общественные организации;
- сферу недвижимости;
- ИТ;
- строительство зданий.
Однако есть отрасли, где минимум женщин. Например, охранные компании (возглавляют 7%). В частности низкая доля женщин является директорками в финансовых услугах, страховании, металлургии, телекоммуникациях и строительстве инженерных сооружений.
Всего среди почти 1,5 миллиона компаний, что сейчас зарегистрированы в Украине, женщины возглавляют 32%, или 455 298 предприятий.
Сколько ФЛП открыли женщины в 2025 году?
На сайте Дия.Бизнес говорится, что за 10 месяцев 2025 года украинки открыли более 153 тысяч новых ФЛП. Если от общего количества – это 61%.
Больше всего бизнесов регистрировали женщины в Киеве (20 268 регистраций) и на Днепропетровщине (15 129 регистраций).
Однако самая высокая доля среди новых предпринимателей – в Сумской, Полтавской и Одесской – области по 63%.
Что нужно знать владельцам бизнеса в 2026 году?
Прежде всего нужно следить за документами. Например, чтобы не получить штраф, ФЛП должны иметь выписку плательщика единого налога. Документ оформляется раз в квартал для подтверждения упрощенной системы.
В частности нужно проверять письма о задолженностях. Иногда бизнесам приходят "письма счастья" о налоговых долгах, однако не все они актуальны. Стоит проверять информацию в собственном электронном кабинете налогоплательщика.