34% новых предприятий возглавляют женщины: в каких сферах и областях Украины больше всего руководительниц

За 2025 год треть вновь созданных бизнесов возглавили женщины. Активнее всего регистрируют на руководительниц предприятия в Киеве и на Днепропетровщине.

Сколько компаний возглавили женщины в 2026 году?

О том, в каких регионах больше всего руководят женщины, говорится в результатах исследования Опендатабот.

В течение 2025 года женщины возглавили 12 757 новых бизнесов. Это 34% от всех вновь созданных предприятий.

Чаще всего директорами становятся в Киеве, где на них зарегистрировано 12 290 бизнесов. Следующие (ниже) ступеньки занимают:

Львовщина – 3 154 компаний;

Днепропетровская область – 2 989 компаний;

Киевщина – 2 399 компаний;

Одесская область – 2 391 компания.

Относительно женщин-руководителей новых компаний на первом месте Николаевщина, где 42% вновь созданных бизнесов возглавляют женщины. В лидерах также:

Черниговская область – 38%;

Запорожская область – 37%;

Кировоградская область – 37%;

Закарпатская область – 36%.

А наименьшие показатели во Львовской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской, Ровенской областях (30 – 33%).

Заметьте! Количество новых компаний под руководством женщин значительно возросло за год на Ивано-Франковщине (+27%), Николаевщине (+24%) и Волыни (+20%).



Доля женщин-руководителей в новых компаниях в Украине 2025 года / Инфографика Опендатабот

Какие сферы возглавляют женщины?

Директорами чаще всего становятся в оптовой торговле. Речь идет о 5 429 новых бизнесов, или 15,8% от всех предприятий. Также женщины возглавляют:

общественные организации;

сферу недвижимости;

ИТ;

строительство зданий.

Однако есть отрасли, где минимум женщин. Например, охранные компании (возглавляют 7%). В частности низкая доля женщин является директорками в финансовых услугах, страховании, металлургии, телекоммуникациях и строительстве инженерных сооружений.