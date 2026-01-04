Монетизація для Shorts: чи реально заробляти з коротких відео на YouTube

YouTube ввів монетизацію і для коротких відео. Йдеться, саме про Shorts. Проте оплата за такі ролики далеко не така висока, як за довгі. Їхнє призначення зовсім інше.

Яка оплата за Shorts зараз?

Монетизація Shorts залежить від країни для якої автор створює контент, повідомляє 24 Канал з посиланням на AIR Media-Tech.

Наразі найвища вона для США. Проте ця оплата однаково залишається мінімальною, для порівняння:

В США оплата за короткі відео за 1000 переглядів – 0,328 долара;

а от за стандартні відео – 10,26 доларів, повідомляє сервіс Exploding Topics.

Для інших країн монетизація на YouTube наступна:

після США, наступною за розміром монетизації є Швейцарія, там за 1000 переглядів можна отримати – 0,205 доларів;

одна з найвищих оплат для Австралії – 0,193 долара;

Південної Кореї – 0,185 долара;

Великої Британії – 0,166 долара;

Канади – 0,165 долара;

Німеччини – 0,163 долара;

Гонконгу – 0,147 долара;

Японії – 0,144 долара;

Тайваню – 0,140 доларів;

Австрії – 0,135 долара;

Нової Зеландії – 0,113 долара.

Експерти кажуть, що використовувати Shorts для заробітку неефективно. Набагато краще їх застосовувати для просування, адже:

це недорогий метод;

що не потребує значних зусиль та залучає велику аудиторію.

Що ще важливо знати про YouTube зараз?