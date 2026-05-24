ФОПам готують великі штрафи: коли можна втратити десятки тисяч гривень

У 2026 році для українських підприємців продовжують діяти повні штрафи за порушення, пов’язані з використанням реєстраторів розрахункових операцій (РРО). Йдеться про касові апарати або програмні рішення, які фіскалізують продажі та формують чеки для покупців.

Які є штрафи для ФОП, пов'язані з РРО? За ігнорування вимог законодавства бізнес може отримати серйозні фінансові санкції, а сама помилка здатна стати приводом для перевірки з боку податкової служби, пише Новини. LIVE. Найжорсткіші санкції передбачені за: відсутність РРО;

продаж товарів без проведення через касу;

невидачу чеків;

помилки в реквізитах;

використання РРО із простроченим терміном дії. У таких випадках штраф становить: 100% вартості проданого товару – за перше порушення; 150% вартості товару – за повторне порушення. Інші штрафи для підприємців Окрім основних санкцій, у 2026 році діють й інші фінансові покарання за порушення касової дисципліни. Серед них: 510 гривень – за неподання звітності з РРО;

5100 гривень – за відсутність штрихкоду та коду УКТ ЗЕД у чеках при продажу підакцизних товарів;

від 1700 до 3400 гривень – за приймання готівки від фізособи на суму понад 50 000 грн;

від 8500 до 17 000 гривень – за повторне аналогічне порушення;

від 1700 до 3400 гривень – за приймання готівки від юридичної особи на суму понад 10 000 гривень;

від 8500 до 17 000 гривень – за повторне порушення цієї норми;

від 1700 до 3400 гривень – за відсутність POS-терміналу у торговій точці;

від 1700 до 3400 гривень – за несвоєчасне або неповне оприбуткування готівки;

1020 гривень – за відсутність документів, які підтверджують помилково проведену через касу суму;

від 34 до 85 гривень – для касирів за несвоєчасне закриття зміни. Кому з ФОП можна не платити штраф? Водночас частину підприємців тимчасово звільнили від відповідальності за порушення правил використання РРО. Йдеться про ФОПів, які працюють на тимчасово окупованих територіях, у зонах активних бойових дій та на територіях можливих бойових дій. Але важливо: це послаблення не стосується продажу підакцизних товарів. Що ще треба знати ФОП в Україні? Різні групи ФОП мають особливі обмеження – щодо найманих працівників, річного доходу, типу клієнтів тощо. Також вони відрізняються ставкою єдиного податку на спрощеній системі; а найуніверсальнішою вважають III групу.

За діяльність без реєстрації як ФОП передбачено штраф у розмірі 340 гривень, а за господарську діяльність без реєстрації – від 17 до 34 тисяч гривень з конфіскацією. При повторному порушенні штраф становить від 34 до 85 тисяч гривень з конфіскацією, а неналежне ведення обліку може призвести до штрафу від 51 до 136 гривень.

В Україні посилять контроль за банківськими переказами коштів, щоб запобігти схемам ухилення бізнесу від податків. Для ФОПів та високоризикових юридичних осіб встановлюються нові ліміти на перекази, які набудуть чинності в наступні місяці.