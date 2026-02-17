Буде конкурентом Temu: відомий виробник одягу запускає свій маркетплейс
- Польська LPP планує запустити маркетплейс на базі бренду Sinsay у 2026 році, щоб конкурувати з Temu та Shein.
- Маркетплейс пропонуватиме широкий асортимент товарів у сегментах одягу, взуття та товарів для оселі, співпрацюючи з локальними виробниками.
Польська fashion-група LPP розпочинає новий етап розвитку: вже у 2026 році один брендів планує запустити власну онлайн-платформу у форматі маркетплейсу. В Україні ця мережа – лідер fashion-ритейлу.
Який маркетплейс з’явиться на противагу Temu?
LPP робить ставку на ритейлера Sinsay, тому саме цей маркетполейс з’явиться вже у 2026 році, повідомляє Liga.net.
Наразі Sinsay генерує найбільше зростання продажів у групі та охоплює понад половину магазинів компанії.
В Україні бренд займає лідерську позицію у сегменті fashion-ритейлу – як за обсягом виручки, так і за кількістю магазинів. Під час повномасштабної війни мережа збільшилася у 12 разів – із 33 до 400 точок.
Ми вирішили запустити його, тому що у Sinsay багато клієнтів, а пропозиція бренду в магазинах обмежена. Китайські платформи захопили частку ринку, але їхня привабливість поступово,
– розповів гендиректор LPP Марек Пехоцкі.
Це працюватиме таким чином:
- Маркетплейс пропонуватиме товари в сегментах одягу, взуття та товарів для оселі, водночас асортимент стане ширшим, ніж раніше.
- Для наповнення платформи компанія має намір співпрацювати з локальними виробниками.
- Обрана стратегія передбачає розвиток омніканального підходу: онлайн-майданчик працюватиме у взаємодії з мережею стаціонарних магазинів і мобільним додатком.
За словами Пехоцкі, метою LPP є створення конкуренції для таких платформ, як Temu та Shein. Для групи запуск торговельного майданчика є одним із найважливіших проєктів у найближчі місяці.
Новини модних брендів
Zara розірвала договори оренди з торговими центрами у Дніпрі через безпекові ризики. Вихід Zara з українського ринку не має суттєвого впливу на торговельні центри, оскільки інші орендарі вже зайняли їхні площі. Відомо також, що бренд не розриває договори лише в Харкові. Причина – у місті магазини відкрили нещодавно.
H&M відкриває в Україні онлайн-магазин, де можна купувати жіночий, чоловічий та дитячий одяг. До запуску онлайн-магазину в Україні працювали лише 9 фізичних магазинів H&M.
LC Waikiki планує відкрити 10 магазинів в Україні у 2026 році, зокрема в таких містах, як Хуст, Умань, Звягель, Ковель, Біла Церква. Компанія відкрила новий магазин у Києві в торгово-розважальному центрі Cosmo Multimal, що стало першим відкриттям у столиці з 2022 року.