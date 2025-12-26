Голлівуд проти Netflix, а Європа проти X: найгучніші бізнес-скандали 2025 року

Відомі світові компанії, такі як Temu та Shein, Warner Bros та X, фігурують у найгучніших бізнес-скандалах року. У деяких випадках це економічні війни, не надто "чиста" боротьба двох компаній за купівлю третьої чи штрафи, за якими слідує політичний скандал.

Економічна війна країн проти Temu та Shein

США та ЄС намагаються боротися з китайськими ритейлерами, що ставлять під загрозу роботу місцевих виробників, пише 24 Канал із посиланням на DW.

Shein, який часто відносять до тієї ж категорії, що й платформу онлайн-торгівлі Temu, критикують за підробки, агресивний маркетинг, погані умови праці та небезпечні товари. Попри це, багато клієнтів раді великим можливостям купувати безліч товарів за вигідними цінами.

Компаніям також грає на руку звільнення на території Європейського Союзу від імпортних мит для посилок вартістю менше як 150 євро. США мали схожу лазівку для пакунків вартістю менше як 800 доларів, але змінили свої правила, що призвело до зменшення кількості посилок. Після цього китайські товари заполонили Європу.

ЄС ще не до кінця створив законодавчий механізм для регулювання роботи маркетплейсів, тому часто виникали локальні скандали, зокрема найвідоміші з них:

У середині 2025 року незалежні тести виявили широке порушення стандартів безпеки товарів на платформах Temu і Shein, включно з дитячими товарами, електронікою та ювелірними виробами, зокрема, наявність токсинів;

Також стало відомо, що частина відгуків про товари на Shein та Temu значною мірою створюється штучним інтелектом – це підривало довіру споживачів до чесності відгуків та якісності товарів.

Наприкінці 2025 року Shein і Temu опинилися в центрі міжнародного скандалу через продаж дитячих секс-ляльок через свої маркетплейси, включно з Австралією та Європою. Це викликало загальне обурення громадськості та урядові звернення про видалення таких товарів.

Боротьба Netflix та Paramount за Warner Bros.

Понад місяць тривала боротьба телегігантів за частку компанії Warner Bros., яка не сходить зі шпальт відомих іноземних видань. Інколи дії компаній видаються надто агресивними чи маніпуляційними, що призводить до скандалів, пише Reuters.

Також цьому допомагає Голлівуд, зокрема кінематографісти, які протестують проти продажу компанії Netflix. Ось що відомо про процес продажу та скандальні моменти:

У листопаді стало відомо, що Paramount Skydance та Netflix змагаються за придбання Warner Bros., причому Paramount хоче купити всю компанію, а Netflix зацікавлений у кіно- та телебібліотеці. Netflix навіть пообіцяв випускати фільми студії в кінотеатрах, якщо їй вдасться купити Warner Bros.

5 грудня Netflix оголосив про купівлю Warner Bros. за 82,7 мільярда доларів, включаючи кіно- та телевізійні студії HBO Max.

Відомі кінематографісти з обуренням сприйняли цю новину та закликали Конгрес США втрутитися, попереджаючи про кризу в Голлівуді у разі злиття, через можливий вплив Netflix на ринок кінотеатрів. Причина – побоювання масових звільнень та антимонопольні питання. До слова, творець "Аватара" Джеймс Кемерон назвав це катастрофою.

Через кілька днів Paramount Skydance запропонувала 108,4 мільярда доларів за придбання Warner Bros Discovery, намагаючись кинути виклик Netflix, заручившись підтримкою нафтодержав. Проте Warner Bros. все ж відмовила студії.

Зауважте! Зараз, попри наближення укладення угоди між Netflix та Warner Bros., епопея продовжується: співзасновник Oracle Ларрі Еллісон погодився особисто гарантувати 40,4 мільярда доларів акціонерного фінансування для Paramount Skydance. Нині компанія чекає відповіді Warner Bros.

Перший в історії масштабний штраф для X

Ілон Маск офіційно придбав соцмережу X ще у 2022 році й з того часу вона не раз потрапляла у скандали. У 2025 році, наприклад, Європейська комісія наклала на X перший в історії штраф за нормами DSA – документом, який регулює роботу великих онлайн-платформ та зобов’язує їх активніше боротися з незаконним контентом, пише Le Temps.

Основним порушенням ЄС назвав систему синіх галочок . Раніше цей знак підтверджував автентичність акаунта, але після придбання компанії Ілон Маск зробив позначку частиною платної підписки.

У Брюсселі вважають, що така зміна могла вводити людей в оману щодо статусу користувачів.

Регулятори також зафіксували проблеми з прозорістю рекламних оголошень.

Це рішення ЄС стало поворотним моментом у глобальному контролі над діяльністю соцмереж і технологічних платформ – вперше Digital Services Act застосували саме так жорстко до великої американської компанії.

Як відреагував Маск?



Штраф викликав гучну реакцію самого Ілона Маска. Після оголошення штрафу Маск публічно розкритикував Європейський Союз, назвав його "бюрократичним монстром".

Він заявив, що ЄС "повинен бути ліквідований", і порівнював його з репресивними структурами.

