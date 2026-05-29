91 мільйон гривень на Sparrow Park Lviv: як держава допоможе відновити індустріальний парк

Пошкоджений внаслідок російської атаки львівський індустіральний парк отримає фінансову підримку від держави на відновлення. Кошти виділять за окремою програмою.

Як держава профінансує відновлення Sparrow Park Lviv

Про те, за якою програмою нададуть фінансування, йдеться в повідомленні Юлії Свириденко.

Дивіться також Ізоляція посилюється: вперше жоден іноземний бренд не зайшов у Росію

Прем'єр-міністерка зазначила, що в Україні запрацювала нова програма від "Зроблено в Україні". Це стимулювання індустріальних парків, які постраждали через російські обстріли.

Зокрема в Мінекономіки вже погодили заявку для індустріального парку Sparrow Park Lviv на 91 мільйон гривень. У 2025 році цей парк постраждав внаслідок російської атаки на Львів.

Зазначається, що кошти підуть на відновлення промислової інфраструктури.

Програма для індустріальних парків

Зокрема міністерка пояснила, що за програмою держава може покрити 80% від загальної вартості відновлення інфраструктури. За умови, що сума не перевищує 200 мільйонів гривень на один об'єкт.

Якщо ж йдеться про будівництво нової інфраструктури, то підприємство може розраховувати на 50% компенсації від держави. За умови, що сума до 150 мільйонів гривень.

Окрім того, керуюча компанія має залучити власні кошти, інвестувати в будівництво/відновлення решту того, що не покриє держава. Зокрема завдання компаній ввести в експлуатацію не менше 5 тисяч квадратних метрів промислових площ і залучити щонайменше 2 промислові підприємства.

Зауважте! У держбюджеті-2026 на стимулювання індустріальних парків заклали 1 мільярд гривень.

Зокрема у 2026 році вже погодили першу заявку на будівництво. Йдеться про SMART TECH INDUSTRY в Полтавській області, де будуватимуть мережі газо- й водопостачання.

Щоб долучитися до програми й отримати допомогу потрібно подати заявку. Це можна зробити до 15 серпня 2026 року.

Водночас міністерка акцентувала, що станом на кінець 2025 року завдяки програмі в індустріальних парках було збудовано або ще будуються 37 заводів.

Обстріли Росії по українських підприємствах

Внаслідок атаки на Київ 24 травня, вкотре постраждав столичний McDonald's на Лук'янівці. Саме цей заклад найстаріший в Україні. І за час повномасштабного вторгнення було щонайменше 7 випадків пошкоджень лише цього ресторану.

Зокрема удари Росії нерідко припадають на відділення Нової пошти. Особливо у прифронтових регіонах. Один з останніх випадків – обстріл 25 травня, коли ворог поцілив у відділення пошти на Донеччині.