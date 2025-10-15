Державний "Укрексімбанк" не отримує повного погашення за кредитом у 60 мільйонів доларів, який у 2021 році видали бізнесмену Сергію Брюховецькому – тестю народного депутата від забороненої "ОПЗЖ" Федора Христенка.

"Укрексімбанк" відмовчується щодо кредиту?

Про це йдеться у новому розслідуванні проєкту "Схеми" (Радіо Свобода), передає 24 Канал. Брюховецький, за даними правоохоронців, мав бізнес-зв'язки з угрупованням "ДНР", а його компанія сплачувала податки на окупованій території.

Дивіться також СБУ спростувала причетність керівника САП до справи нардепа від ОПЗЖ Христенка

Кредит було видано під заставу столичного торговельно-розважального центру SkyMall, який і досі залишається об'єктом судових суперечок у різних юрисдикціях.

"Укрексімбанк" підтвердив зміни у політиці кредитування

На запит "Схем" у банку заявили, що не можуть розголошувати відомості, захищені банківською таємницею. Водночас зазначили, що всі посадовці, які ухвалювали рішення про надання цього кредиту, більше не працюють у фінустанові.

За результатами перевірок і службових розслідувань банк вніс зміни до внутрішніх нормативних документів і підходів, що унеможливлюють повторення подібних випадків у майбутньому,

– відповіли у фінустанові.

Журналісти також запитали, чи проводилися додаткові перевірки керівництва банку, яке у 2021 році ухвалювало рішення про кредитування родини підозрюваного у держзраді народного депутата.

Зауважте. Джерела "Схем" у банку повідомили, що позичальник здійснює виплати частково, через що має накопичені штрафні санкції. Попри це, у банку не планують поки що звертатися до суду, розраховуючи згодом повернути кошти у повному обсязі.

Нові співвласники SkyMall і порушення умов кредитного договору

Як з’ясували журналісти, у компанії "Славіан", яка через фірму "Оптова мережа 2011" володіє SkyMall, з'явилися нові бенефіціари.

Крім Брюховецького, частки в бізнесі отримали:

громадянин Великої Британії Марк Родес, який проживає на Кіпрі,

громадянин Ізраїлю Ігор Корев.

За даними аналітичної системи YouControl, зміни зафіксували 1 серпня 2025 року, лише через два тижні після того, як 21 липня Христенку оголосили підозру.

Однак у державних реєстрах ще 22 липня кінцевим бенефіціаром значився лише Брюховецький.

Нині структура власності виглядає так:

30% – у Брюховецького,

30% – у Родеса (згідно з документами, з листопада 2021 року),

40% – у Корева (з вересня 2024 року).

Нові співвласники також мають зв'язки з Росією?

Приховування відомостей про реальних власників упродовж кількох років може бути порушенням українського законодавства та тягнути фінансові санкції або блокування операцій.

Крім того, такі дії суперечать умовам генерального кредитного договору з "Укрексімбанком", який зобов'язує позичальника повідомляти державний банк про зміни у структурі власності.

Що відомо про підозру Христенку у держзраді?

Про кредит Брюховецького "Схеми" вперше повідомили ще у 2021 році. Тоді під час спроби записати інтерв'ю з тодішнім головою правління банку Євгеном Мецгером на журналістів напали працівники "Укрексімбанку", які силоміць вилучили картки з відзнятим матеріалом.

Згодом суд визнав Мецгера і його підлеглих винними у перешкоджанні журналістській діяльності, але у березні 2025 року Київський апеляційний суд закрив провадження через сплив строків притягнення до відповідальності.

Після розслідування "Схем" Офіс генпрокурора відкрив кримінальне провадження за статтею "фінансування тероризму".

Що тепер?