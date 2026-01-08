Бізнес в Україні змусять відмовитися від "спрощенки" та ЄП: кого це стосується
- З 1 січня 2026 року деякі підприємці не можуть бути платниками єдиного податку.
- Для переходу на загальну систему оподаткування необхідно подати заяву до 20 січня 2026 року включно.
Одна з галузей бізнесу буде змушена у січні перейти на загальну систему оподаткування. Податкова служба визначила терміни, за невиконання яких передбачене покарання.
Кого змусять відмовитися від спрощеної системи оподаткування?
З 1 січня 2026 року підприємці, які здійснюють охоронну діяльність, не можуть бути платниками єдиного податку, пише 24 Канал з посиланням на ДПС.
Відповідні зміни передбачені Законом України від 3 грудня 2025 року, який набрав чинності 26 грудня 2025 року. Це означає, що представникам охоронного бізнесу потрібно перейти на загальну систему оподаткування. Вони можуть зробити це добровільно з 1 січня.
Як перейти на загальну систему оподаткування?
Для цього необхідно подати заяву до до податкової служби за місцем реєстрації. Вона подається за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів, одним із способів:
- особисто платником податків або його уповноваженим представником;
- поштою з повідомленням про вручення та описом вкладення;
- в електронній формі.
Рекомендований граничний строк подання заяви про відмову від спрощеної системи оподаткування – до 20 січня 2026 року включно.
Все про податки для бізнесу
Після закриття ФОП, податкова має право провести перевірку на дотримання правил та наявність боргів, що може зайняти роки або не відбутися взагалі. Перевірки зазвичай не ініціюються, якщо звітність подана з нульовими показниками, немає руху на рахунках, відсутні доходи від податкових агентів, наймані працівники, борги та розстрочки.
З 1 січня 2026 року ФОПи та самозайняті особи подаватимуть податковий розрахунок за новими правилами.
Також серед змін – збільшення податків для ФОПів: максимальний місячний розмір єдиного податку зросте для ФОП 1 групи до 332,80 гривень і для ФОП 2 групи до 1 729,40 гривень.
Державна податкова служба запланувала 4 558 перевірок на 2026 рік, з яких 78% стосуватимуться середніх і великих компаній. До переліку на перевірку потрапили великі компанії, такі як Нафтогаз, Rozetka та NOVUS та ще деякі.