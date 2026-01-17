Таксі Києва вже працює під час комендантської години: які ціни на нічні поїздки
- З 17 січня таксі в Києві працює під час комендантської години, щоб допомогти людям пересуватися до важливих місць.
- Ціни на нічні поїздки залишаються близькими до звичайних.
Міська влада Києва ухвалила рішення щодо роботи таксистів у комендантську годину. З 17 січня службам дозволили працювати вночі – для допомоги людям, які потребують пересування до Пунктів незламності або інших важливих місць.
Скільки коштує нічне таксі в Києві?
Зокрема, рішення зумовлене складною ситуацією в енергосистемі країни. А от які ціни на нічні поїздки – повідомляє 24 Канал із посиланням на Новини.LIVE.
Дивіться також На тлі надзвичайного стану в енергетиці: Уряд запускає вікно звернень для бізнесу
Уночі суботи журналісти перевірили вартість поїздок на столичному таксі. Цікаво, що тарифи популярних сервісів залишаються близькими до звичайних навіть після 01:00, наприклад:
- зі станції метро "Вокзальна" до "Звіринецької" поїздка в Bolt коштує 258 гривень (стандарт), тоді як в Uklon – 329 гривень;
- із "Вокзальної" до "Харківської" ціна в Bolt становить 501 гривню, в Uklon – 523 гривні;
- поїздка з Майдану на Оболонь у Bolt обійдеться у 233 гривень, а в Uklon – 261 гривню;
- короткий маршрут від "Палацу Спорту" до "Вокзальної" в Bolt коштує 115 гривень, тоді як в Uklon – 173 гривні;
- поїздка від проспекту Європейського Союзу в Подільському районі до станції метро "Вокзальна" коштує в Bolt 313 гривень, а в Uklon – 428 гривень;
- маршрут зі станції метро "Чернігівська" до "Деміївської" в Bolt обійдеться у 271 гривню, тоді як в Uklon – у 301 гривню (стандарт).
Нагадаємо, раніше служби звернулися з проханням дозволити їм працювати під час комендантської години, щоб зберегти мобільність містян в умовах надзвичайної ситуації в енергетиці.
Заяву підписали генеральний менеджер Bolt в Україні Сергій Павлик, CEO Uklon Сергій Гришков і генеральний менеджер Uber CEE Marcin Moczyróg.
Що відомо про ситуацію в Києві?
Нагадаємо, раніше Департамент охорони здоров'я КМДА оприлюднив список аптек, які забезпечені резервним живленням і готові обслуговувати киян цілодобово у разі повного знеструмлення міста.
Однак про продовольчу кризу, ажіотажний попит чи дефіцит харчових продуктів у столиці наразі не йдеться. Уряд взяв під контроль ситуацію з супермаркетами, роботу координують з рітейл-мережами.