Укрпошта запровадила спецтариф для бізнесу: яка вартість доставки

Укрпошта запровадила спеціальний тариф на доставку для бізнесу, який працює з системою KeyCRM. Підприємці сплачуватимуть за тариф "Базовий", проте отримуватимуть кращі умови доставки.

Які ціни на доставку від Укрпошти будуть для бізнесу?

Національний поштовий оператор доставлятиме замовлення користувачів KeyCRM за спецумовами, пише 24 Канал з посиланням на Укрпошту.

Головна особливість нової пропозиції полягає у вигідному поєднанні ціни та оперативності. Підприємці сплачуватимуть за послуги за тарифом "Базовий", проте їхні посилки оброблятимуться за стандартами послуги "Пріоритетний":

вартість доставки стартує всього від 40 грн;

термін доставки замовлень по всій Україні триває здебільшого від 1 до 3 днів;

можливість відправити товар у найвіддаленіший куточок країни, де є відділення Укрпошти.

Щоб скористатися пропозицією, необхідно використати API-ключі KeyCRM. Спеціальні умови діятимуть до 31 березня 2026 року.

Укрпошта послідовно розвиває партнерства з CRM-платформами та сервісами e-com, щоб український бізнес мав доступ до вигідних тарифів і швидкої доставки у кожен куточок країни,

– коментують у компанії.

Зауважте! KeyCRM – українська система для автоматизації будь-якого бізнесу в єдиному вікні. Вона дозволяє централізувати комунікацію з клієнтами, обробляти замовлення, керувати продажами, синхронізувати дані з маркетплейсами та автоматизувати багато інших операцій в одному інтерфейсі.

