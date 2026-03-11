Укр Рус
Мінус 140 гривень на нові тарифи: відомий мобільний оператор запровадив знижки
11 березня, 12:41
Мінус 140 гривень на нові тарифи: відомий мобільний оператор запровадив знижки

Альбіна Ковпак
Основні тези
  • Один з мобільних операторів запровадив нову лінійку тарифів, які включають знижку 35% для нових абонентів на перші шість місяців.
  • Тарифи коштують від 400 гривень на місяць, а зі знижкою — від 260 гривень, з фіксованими цінами до кінця 2026 року.

Київстар представив нові тарифи для бізнесу, які можна придбати зі знижкою від 140 гривень. Пояснюємо, що пропонує нові лінійка і які найдешевші тарифи.

Як отримати знижку на тарифи Київстар?

Мобільний оператор в Україні оновив пропозиції для бізнесу і представив нову корпоративну лінійку тарифів, повідомив Київстар.

Підприємцям і компаніям запропонували кілька пакетів із різною вартістю та набором послуг. При цьому нові абоненти можуть заощадити – перші шість місяців діє знижка 35% на обслуговування.

Нові тарифи запрацювали з 10 березня 2026 року і входять до серії "На зв’язку". Пакети орієнтовані на бізнес-клієнтів, яким потрібен стабільний зв’язок, інтернет та цифрові сервіси для роботи. 

Скільки коштують нові тарифи Київстар:

  • "На зв’язку" – 400 гривень на місяць (260 гривень зі знижкою);
  • "На зв’язку Безлім" – 600 гривень на місяць (390 гривень зі знижкою);
  • "На зв’язку Безлім+" – 1 000 гривень на місяць (650 гривень зі знижкою).

Ціни на пакети зафіксували до кінця 2026 року, тому користувачам не доведеться хвилюватися про підвищення вартості в найближчий час.

Які найдешевші тарифи на мобільний від Київстару?

Найдешевшою є пропозиція від Київстару за 220 гривень, але вона передбачена для людей 60+ років та осіб з інвалідністю.

Якщо говори про загальний тариф, то ВСЕ РАЗОМ Легкий від Київстару найдешевший, він коштує на місяць:

  • 290 гривень, якщо перенести номер,
  • 370 гривень, якщо змінюєте тариф у межах оператора Київстар.

Також є такі тарифи:

  • ВСЕ РАЗОМ Крутий – 350 гривень або 450 гривень
  • ВСЕ РАЗОМ Топовий контракт – 750 гривень.

Як змінилися ціни на тарифів та послуги в інших операторів?

  • Vodafone підвищив ціни на популярні тарифи, середнє зростання становить 60 – 80 гривень. Оновлення включають більше мобільного інтернету, розширення хвилин для дзвінків та покращення роумінгових можливостей у країнах ЄС. Мова йде про архівні тарифи Joice, SuperNet, Light+.

  • З 4 березня опівночі зміни запроваджує мобільний оператор lifecell. Зокрема, компанія припиняє нові підключення послуги "Тарифна підписка" для пакетів "Гаджет планшет" і "Гаджет смарт". разом з цим зросте вартість деяких послуг.