Мінус 140 гривень на нові тарифи: відомий мобільний оператор запровадив знижки
- Один з мобільних операторів запровадив нову лінійку тарифів, які включають знижку 35% для нових абонентів на перші шість місяців.
- Тарифи коштують від 400 гривень на місяць, а зі знижкою — від 260 гривень, з фіксованими цінами до кінця 2026 року.
Київстар представив нові тарифи для бізнесу, які можна придбати зі знижкою від 140 гривень. Пояснюємо, що пропонує нові лінійка і які найдешевші тарифи.
Як отримати знижку на тарифи Київстар?
Мобільний оператор в Україні оновив пропозиції для бізнесу і представив нову корпоративну лінійку тарифів, повідомив Київстар.
Підприємцям і компаніям запропонували кілька пакетів із різною вартістю та набором послуг. При цьому нові абоненти можуть заощадити – перші шість місяців діє знижка 35% на обслуговування.
Нові тарифи запрацювали з 10 березня 2026 року і входять до серії "На зв’язку". Пакети орієнтовані на бізнес-клієнтів, яким потрібен стабільний зв’язок, інтернет та цифрові сервіси для роботи.
Скільки коштують нові тарифи Київстар:
- "На зв’язку" – 400 гривень на місяць (260 гривень зі знижкою);
- "На зв’язку Безлім" – 600 гривень на місяць (390 гривень зі знижкою);
- "На зв’язку Безлім+" – 1 000 гривень на місяць (650 гривень зі знижкою).
Ціни на пакети зафіксували до кінця 2026 року, тому користувачам не доведеться хвилюватися про підвищення вартості в найближчий час.
Які найдешевші тарифи на мобільний від Київстару?
Найдешевшою є пропозиція від Київстару за 220 гривень, але вона передбачена для людей 60+ років та осіб з інвалідністю.
Якщо говори про загальний тариф, то ВСЕ РАЗОМ Легкий від Київстару найдешевший, він коштує на місяць:
- 290 гривень, якщо перенести номер,
- 370 гривень, якщо змінюєте тариф у межах оператора Київстар.
Також є такі тарифи:
- ВСЕ РАЗОМ Крутий – 350 гривень або 450 гривень
- ВСЕ РАЗОМ Топовий контракт – 750 гривень.
Як змінилися ціни на тарифів та послуги в інших операторів?
Vodafone підвищив ціни на популярні тарифи, середнє зростання становить 60 – 80 гривень. Оновлення включають більше мобільного інтернету, розширення хвилин для дзвінків та покращення роумінгових можливостей у країнах ЄС. Мова йде про архівні тарифи Joice, SuperNet, Light+.
З 4 березня опівночі зміни запроваджує мобільний оператор lifecell. Зокрема, компанія припиняє нові підключення послуги "Тарифна підписка" для пакетів "Гаджет планшет" і "Гаджет смарт". разом з цим зросте вартість деяких послуг.