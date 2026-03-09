Нові правила вже за кілька днів: популярний мобільний оператор знову піднімає ціни

Оператор Київстар оновив умови популярної послуги "Майстер" для користувачів домашнього інтернету. Уже за кілька днів її вартість зросте, проте зміниться й перелік робіт.

Як зросте ціни на послугу від Київстару?

Вартість послуги "Майстер" зміниться з 12 березня і становитиме 200 гривень, пише Київстар.

Дивіться також Популярні тарифи просто зникнуть: один з мобільних операторів змінює правила

Проте разом із підвищенням ціни компанія розширила й перелік робіт, які входять у цю послугу. Зокрема, тепер майстер може налаштувати роутер, придбаний не в Київстарі, чого раніше не було в стандартному списку.

Сам механізм виклику спеціаліста залишився без змін. Замовити послугу можна у фірмовому магазині оператора або зателефонувавши за спеціальним номером.

Зауважте! Клієнтам варто враховувати, що частина робіт оплачується окремо. Наприклад, додатково можуть стягувати плату за подовження кабелю, прокладання нової лінії, встановлення інтернет-розеток або допомогу з реєстрацією у різних сервісах і застосунках.

Які є дешеві тарифи на мобільний від Київстару?

Найдешевшою є пропозиція від Київстару за 220 гривень, але вона передбачена для людей 60+ років та осіб з інвалідністю.

Якщо говори про загальний тариф, то ВСЕ РАЗОМ Легкий від Київстару найдешевший, він коштує на місяць:

290 гривень, якщо перенести номер,

370 гривень, якщо змінюєте тариф у межах оператора Київстар.

Також є такі тарифи:

ВСЕ РАЗОМ Крутий – 350 гривень або 450 гривень

ВСЕ РАЗОМ Топовий контракт – 750 гривень.

Як змінилися ціни на тарифів та послуги в інших операторів?