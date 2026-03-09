Нові правила вже за кілька днів: популярний мобільний оператор знову піднімає ціни
- З 12 березня вартість послуги від Київстару зросте.
- Найдешевший мобільний тариф від Київстару для загального користування коштує 290 гривень на місяць при перенесенні номера.
Оператор Київстар оновив умови популярної послуги "Майстер" для користувачів домашнього інтернету. Уже за кілька днів її вартість зросте, проте зміниться й перелік робіт.
Як зросте ціни на послугу від Київстару?
Вартість послуги "Майстер" зміниться з 12 березня і становитиме 200 гривень, пише Київстар.
Проте разом із підвищенням ціни компанія розширила й перелік робіт, які входять у цю послугу. Зокрема, тепер майстер може налаштувати роутер, придбаний не в Київстарі, чого раніше не було в стандартному списку.
Сам механізм виклику спеціаліста залишився без змін. Замовити послугу можна у фірмовому магазині оператора або зателефонувавши за спеціальним номером.
Зауважте! Клієнтам варто враховувати, що частина робіт оплачується окремо. Наприклад, додатково можуть стягувати плату за подовження кабелю, прокладання нової лінії, встановлення інтернет-розеток або допомогу з реєстрацією у різних сервісах і застосунках.
Які є дешеві тарифи на мобільний від Київстару?
Найдешевшою є пропозиція від Київстару за 220 гривень, але вона передбачена для людей 60+ років та осіб з інвалідністю.
Якщо говори про загальний тариф, то ВСЕ РАЗОМ Легкий від Київстару найдешевший, він коштує на місяць:
- 290 гривень, якщо перенести номер,
- 370 гривень, якщо змінюєте тариф у межах оператора Київстар.
Також є такі тарифи:
- ВСЕ РАЗОМ Крутий – 350 гривень або 450 гривень
- ВСЕ РАЗОМ Топовий контракт – 750 гривень.
Як змінилися ціни на тарифів та послуги в інших операторів?
Vodafone підвищив ціни на популярні тарифи, середнє зростання становить 60 – 80 гривень. Оновлення включають більше мобільного інтернету, розширення хвилин для дзвінків та покращення роумінгових можливостей у країнах ЄС. Мова йде про архівні тарифи Joice, SuperNet, Light+.
З 4 березня опівночі зміни запроваджує мобільний оператор lifecell. Зокрема, компанія припиняє нові підключення послуги "Тарифна підписка" для пакетів "Гаджет планшет" і "Гаджет смарт". разом з цим зросте вартість деяких послуг.