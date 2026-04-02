Дають 15% знижки: як клієнти відомого мобільного оператора можуть зекономити

Оператор Київстар пропонує корпоративним клієнтам 15% знижки на деякі послуги до кінця червня 2026 року. Скористатися акцією зможуть не всі.

Яку знижку від Київстар можна отримати?

До 30 червня 2026 року бізнес може підключити ліцензії Microsoft 365 зі знижкою 15%, пише Київстар.

Дивіться також Уже з 1 квітня: українцям доведеться платити більше за мобільний тариф відомого оператора

Акція діє за певних умов: скористатися пропозицією можуть лише ті клієнти, які раніше не користувалися цими послугами від Київстару, а також оформили річне обслуговування. Пакети, доступні зі знижкою:

Microsoft 365 Business Basic та Business Basic (no Teams); Microsoft 365 Business Standard та Business Standard (no Teams); Microsoft 365 E3 та E3 (no Teams); Microsoft 365 E5 та E5 (no Teams); Microsoft 365 F1 та F1 (no Teams); Microsoft 365 F3 та F3 (no Teams); Office 365 E3 та E3 (no Teams); Office 365 E5 та E5 (no Teams); Microsoft 365 Apps for Business.

Оплата за підключені послуги здійснюватиметься щомісячним платежем або одразу за рік користування. Київстар – офіційний партнер Microsoft в Україні. Ми надаємо підтримку під час налаштування сервісів, допомагаємо перенести дані та навчаємо команду для комфортної та ефективної роботи,

– пишуть у компанії.

Яка вартість ліцензій Microsoft 365 для бізнесу?

Малий та середній бізнес:

Ліцензії без Microsoft Teams: 278,26 – 1 188,41 гривень на місяць за користувача%

Додатково за корпоративну платформу (Teams): 210,80 – 450,59 гривень на місяць за користувача.

Великий бізнес:

Ліцензії без Teams: 1 735,97 – 3 064,04 гривні на місяць;

Ліцензії з Teams: 2 276,68 – 3 604,75 гривні на місяць.

Що з цінами на тарифи в інших операторів?