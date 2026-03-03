Зупиняють вже з 00:00 4 березня: для українців запровадять зміни на декілька послуг

Один з найбільших мобільних операторів України змінює правила для частини своїх сервісів і тарифів. Тому вже за день українцям доведеться платити більше за деякі послуги.

Хто змінює тарифи?

З 4 березня опівночі зміна запроваджує мобільний оператор lifecell, повідомили у компанії.

З цього часу деякі опції більше не можна буде підключити, а за окремі послуги доведеться платити більше. Зокрема, компанія припиняє нові підключення послуги "Тарифна підписка" для пакетів "Гаджет планшет" і "Гаджет смарт".

Якщо ж ви встигли активувати її раніше – зможете користуватися до завершення вже оплаченого періоду. Також серед змін:

Зросте вартість розважальних сервісів. Kidster та Games Club тепер коштуватимуть 30 гривень за 7 днів користування.

Які є дешеві тарифи lifecell?

Наразі найдоступніший для українців тариф – "Турбота" за 190 гривень на місяць (для абонентів від 55 років). У пакеті – 20 Гігабайт інтернету, безліміт у мережі та 1 000 хвилин на інші номери.

Тариф "Максі" стартує від 270 гривень, а "Мега" – від 350 гривень на місяць. Вони пропонують більше інтернету.

Що з вартістю тарифів у інших операторів?