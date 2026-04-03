Укрпошта запровадила для військових спеціальний тариф: які ціни

Укрпошта запровадила спеціальні умови доставки для військовослужбовців. Відправлення в прифронтові області та з них обійдуться у символічну суму, на доставку в інші області також будуть знижки.

Який спецтариф для військовослужбовців запровадила Укрпошта?

Відправлення у прифронтові області та з них, створені онлайн, коштуватимуть 1 грн, а доставка по Україні та за кордон – на 25% дешевше, повідомили в Укрпошті.

Скористатися пропозицією можуть військові, які авторизовані у застосунку Армія+.

Для цього потрібно згенерувати штрихкод в Армія+ та показати його оператору у відділенні Укрпошти.

Щомісяця доступно до трьох промокодів на кожну з пропозицій.

Важливо, що тариф 1 гривня діє для відправлень до 30 кілограмів, які створили онлайн за тарифом "Пріоритетний" і прямують у прифронтові області або з них. Якщо ж відправлення оформлюється безпосередньо у відділенні, до тарифу додається 5 гривень.

До переліку входять Сумська, Харківська, Донецька, Запорізька, Херсонська та Дніпропетровська області.

Зауважте! Знижка 25% поширюється на відправлення до 30 кілограмів по Україні за тарифом "Пріоритетний", а також на міжнародні відправлення, зокрема посилки, EMS і дрібні пакети.

Як зросли інші тарифи Укрпошти?

З 1 квітня український національний поштовий оператор оновлює частину тарифів на пересилання посилок. Деталі розповіли в Укрпошті.

Для найменших посилок ціни зростуть на 5 гривень, а частина пріоритетних тарифів узагалі залишиться без змін. Відчутніше подорожчання торкнеться габаритніших відправлень і категорій, де було найбільше відставання від собівартості доставки.

Компанія переконує, що навіть після змін внутрішня доставка коштуватиме на 30% менше, ніж у частини інших операторів.

Нові ціни на доставку посилок



