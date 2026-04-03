Укрпошта запровадила для військових спеціальний тариф: які ціни
- Укрпошта запровадила спеціальний тариф для військових: відправлення в прифронтові області за спецціною, а в інші області зі знижкою 25%.
- Знижка діє на відправлення до 30 кілограмів, якщо їх створено онлайн, і доступна військовим, авторизованим у застосунку Армія+.
Укрпошта запровадила спеціальні умови доставки для військовослужбовців. Відправлення в прифронтові області та з них обійдуться у символічну суму, на доставку в інші області також будуть знижки.
Який спецтариф для військовослужбовців запровадила Укрпошта?
Відправлення у прифронтові області та з них, створені онлайн, коштуватимуть 1 грн, а доставка по Україні та за кордон – на 25% дешевше, повідомили в Укрпошті.
- Скористатися пропозицією можуть військові, які авторизовані у застосунку Армія+.
- Для цього потрібно згенерувати штрихкод в Армія+ та показати його оператору у відділенні Укрпошти.
- Щомісяця доступно до трьох промокодів на кожну з пропозицій.
Важливо, що тариф 1 гривня діє для відправлень до 30 кілограмів, які створили онлайн за тарифом "Пріоритетний" і прямують у прифронтові області або з них. Якщо ж відправлення оформлюється безпосередньо у відділенні, до тарифу додається 5 гривень.
До переліку входять Сумська, Харківська, Донецька, Запорізька, Херсонська та Дніпропетровська області.
Зауважте! Знижка 25% поширюється на відправлення до 30 кілограмів по Україні за тарифом "Пріоритетний", а також на міжнародні відправлення, зокрема посилки, EMS і дрібні пакети.
Як зросли інші тарифи Укрпошти?
З 1 квітня український національний поштовий оператор оновлює частину тарифів на пересилання посилок. Деталі розповіли в Укрпошті.
Для найменших посилок ціни зростуть на 5 гривень, а частина пріоритетних тарифів узагалі залишиться без змін. Відчутніше подорожчання торкнеться габаритніших відправлень і категорій, де було найбільше відставання від собівартості доставки.
Компанія переконує, що навіть після змін внутрішня доставка коштуватиме на 30% менше, ніж у частини інших операторів.
Останні новини Укрпошти
Укрпошта планує відкрити щонайменше 1 000 партнерських точок для видачі посилок без черг. Партнери можуть заробляти від 15 000 гривень на місяць за видачу посилок, отримуючи оплату від 6 до 14 гривень за посилку.
Укрпошта не отримує дотацій чи субсидій з держбюджету та самостійно заробляє. Компанія сплатила понад 3,6 мільярда гривень податків за 2025 рік, включаючи єдиний соціальний внесок, податок на доходи фізичних осіб, військовий збір, ПДВ та інші податки.
Ігор Смілянський планує залишити посаду гендиректора Укрпошти після завершення воєнного стану в Україні. Після звільнення він очікує отримувати вищу зарплату, ніж його поточний майже 1 мільйон гривень на місяць.