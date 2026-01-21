Не тільки комуналка: на що найчастіше витрачали "тисячу Зеленського" та які є лазівки

Станом на січень українці витратили вже 11,3 мільярдів гривень за програмою "Зимова підтримка", також відома як "тисяча Зеленського". У більшості купували різні товари, також стало відомо, які додаткові лайфхаки вигадали.

На що українці витрачали "тисячу Зеленського"?

Програма "Зимова підтримка" продовжує допомагати українцям, повідомляє Урядовий портал.

Найчастіше кошти спрямовують на оплату комунальних послуг – це близько 80% витрат. Серед інших популярних категорій – продукти, ліки, а також донати на ЗСУ.

Загалом 17,8 мільйонів українців оформили й отримали "тисячу Зеленського", з них 3,5 мільйони – діти. Усі виплати за цією програмою вже здійснені на 100%. Використати кошти можна до 30 червня 2026 року.

Лайфхаки та лазівки від українців

Шляхом спроб і помилок українці дізналися, що ще можна оплатити 1 000 гривень, пише Telegraf.

Одна з користувачів розповіла, що прийшла до відділення "Укрпошти" отримувати посилку з післяплатою і вирішила спробувати сплатити її карткою "Національний кешбек", на яку нараховується "зимова тисяча". Оплата пройшла успішно.

За словами жінки, вона була здивована, адже замовила пряжу, а такі товари не входять до переліку, дозволеного для оплати "зимовою підтримкою".

У коментарях користувачі ділилися власними прикладами, куди їм вдалося витратити "ім’я тисячу". Декому навіть вдалося сплатити косметику під час отримання посилок на Укрпошті. А ось скористатися торішньою лазівкою з оплати замовлень доставки їжі вже не вийде – цього року можливість обмежена.

Де і на що можна витратити гроші?