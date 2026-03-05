Dream Town можуть продати: скільки отримає власник за один із найбільших ТРЦ столиці

Гарік Корогодський планує продати Dream Town – один із найбільших ТРЦ Києва. Зокрема оболонський центр має 2 частини і приносить близько 63 мільйонів гривень доходу.

Що відомо про продаж ТРЦ Dream Town?

Про те, за скільки можуть продати торговельний центр, йдеться в матеріалі Forbes Ukraine.

Дивіться також Знищені відділення та загиблі працівники: скільки Укрпошта втратила через війну

Так співвласник одного з найбільших київських ТРЦ Гарік Корогодський планує продати об'єкт і виручити 60 – 70 мільйонів доларів (з урахуванням боргу – 100 мільйонів доларів).

Корогодський каже, що на кінець 2025 року торговельний центр працював майже на 100%, заповненість – 400 магазинів.

Зауважте! ТРЦ Dream Town має дві частини. Одна з них – Dream Yellow працює з 2009 року, а інша – Dream Berry з 2011 року.

За його словами, об’єкт щомісяця приносить близько 63 мільйонів гривень доходу. Водночас ТРЦ Dream перебуває в заставі за іпотечним кредитом в Ощадбанку.

Зокрема відомо, що загальна площа комплексу 160 тисяч квадратних метрів, орендна площа становить 101,2 тисячі квадратних метрів.

Що відомо про роботу Dream Town під час війни?

У травні 2025 року ТРЦ постраждав внаслідок атаки Росії. Про це повідомляли в РБК-Україна. Йдеться про Dream Berry, який призупиняв роботу для відновлення: був пошкоджений фасад, вибиті вікна та скляні двері. А поблизу одного з входів – була воронка.

Зокрема постраждали сусідні будинки та автівки на паркуванні. Однак Dream Yellow, який знаходиться на протилежному боці Мінської площі, працював у звичному режимі й обійшовся без пошкоджень.

Що ще відомо про роботу ТЦ у воєнний стан?