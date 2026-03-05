Что известно о продаже ТРЦ Dream Town?

О том, за сколько могут продать торговый центр, говорится в материале Forbes Ukraine.

Так совладелец одного из крупнейших киевских ТРЦ Гарик Корогодский планирует продать объект и выручить 60 – 70 миллионов долларов (с учетом долга – 100 миллионов долларов).

Корогодский говорит, что на конец 2025 года торговый центр работал почти на 100%, заполненность – 400 магазинов.

Заметьте! ТРЦ Dream Town имеет две части. Одна из них – Dream Yellow работает с 2009 года, а другая – Dream Berry с 2011 года.

По его словам, объект ежемесячно приносит около 63 миллионов гривен дохода. В то же время ТРЦ Dream находится в залоге по ипотечному кредиту в Ощадбанке.

В частности известно, что общая площадь комплекса 160 тысяч квадратных метров, арендная площадь составляет 101,2 тысячи квадратных метров.

Что известно о работе Dream Town во время войны?

В мае 2025 года ТРЦ пострадал в результате атаки России. Об этом сообщали в РБК-Украина. Речь идет о Dream Berry, который приостанавливал работу для восстановления: был поврежден фасад, выбиты окна и стеклянные двери. А вблизи одного из входов – была воронка.

В частности пострадали соседние дома и машины на парковке. Однако Dream Yellow, который находится на противоположной стороне Минской площади, работал в обычном режиме и обошелся без повреждений.

Что еще известно о работе ТЦ в военное положение?