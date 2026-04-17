Скандальний ТРЦ Gulliver у Києві піде з молотка: що відомо про продаж
- ТРЦ Gulliver у Києві виставлять на продаж через Prozorro через непогашений кредит попереднього власника Віктора Поліщука.
- СЕО "Ощадбанку" Юрій Каціон зазначив, що продаж комплексу важливий для інвестиційного клімату та банківської галузі, попри спротив власника.
Столичний ТРЦ Gulliver найближчим часом виставлять на продаж через Prozorro. Його "Ощадбанк" стягнув через непогашений кредит у Віктора Поліщука.
Що відомо про продаж ТРЦ?
СЕО "Ощадбанку" Юрій Каціон каже, що попередній власник намагається перешкоджати роботі ТРЦ, пише UCSC.
Дивіться також Скандальна історія про об'єднання з Vodafone: у Київстарі розповіли, що це означає
Відомо, що з 1 лютого Gulliver працює у звичайному режимі, а майже всі орендарі повернулись на свої місця. Також тривають судові спори з колишнім власником через перешкоджання роботі центру.
Ми найближчим часом оголосимо про початок продажу цього комплексу на аукціоні на майданчику Prozorro,
– розповів Каціон.
Очільник банку зазначив, що вважає випадок з ТРЦ Gulliver важливим для інвестиційного клімату та банківської галузі зокрема, оскільки банку вдалось стягнути предмет застави за кредитом попри великий спротив власника.
Що відомо про ситуацію з ТРЦ Gulliver?
- 26 липня 2025 року ТРЦ Gulliver став власністю державного консорціуму, до якого входять Ощадбанк і Укрексімбанк. Тодікомпанії, пов'язані з Віктором Поліщуком, припинили обслуговування кредитів, а директорці комплексу Ірині Круппі було оголошено підозру у завищенні податкового кредиту з ПДВ.
- 17 жовтня Шевченківський райсуд Києва зняв арешт з Gulliver, накладений у межах кримінальної справи щодо посадових осіб ТОВ "Три О" за підозрою в ухиленні від сплати податків. Ощадбанк та Укрексімбанк, які отримали право власності на комплекс через боргові зобов'язання, розпочали роботу над стабілізацією управління
- 30 жовтня ТРЦ Gulliver у Києві тимчасово закрили через корпоративний конфлікт між новими власниками – державними банками і колишнім керівництвом. Колишні власники саботують передачу управління, що створює ризики для безпеки відвідувачів та орендарів, і це стало підставою для призупинення роботи центру.
- Всіх орендарів ТРЦ Gulliver було звільнено від орендних платежів на весь час тимчасового призупинення його роботи.
- 12 грудня розпочалося поступове відкриття для відвідувачів першого та мінус першого поверхів ТРЦ Gulliver, зокрема понад 40 магазинів, включаючи парфумерні, ювелірні та модні бренди. Уже з 1 лютого ТРЦ запрацбвав на повну.