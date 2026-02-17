Ціни зросли, проте пити не перестали: як здорожчання алкоголю вдарило по Росії
- Ціни на алкоголь у Росії зросли через підвищення акцизів на етиловий спирт і збільшення ПДВ з 20% до 22%.
- Росіяни почали купувати більше алкоголю в міні-пляшках, зокрема горілки та віскі, щоб економити на витратах.
Податковий "подарунок" Путіна у вигляді зростання ставки ПДВ вдарив по росіянах. Через це зросли ціни на алкоголь, тому суцільна економія породила попит на спиртне у міні-пляшках.
Як росіяни економлять на алкогольних напоях?
На тлі переходу росіян до економії почали зростати продажі міцного алкоголю у пляшках обсягом від 0,1 до 0,375 літра пише The Moscow Times.
За даними компанії LADOGA, 2025 року реалізація горілки в ємностях по 0,1 літра зросла на 6,4%, а у форматі 0,375 літра – на 11,4%. Водночас продаж віскі в малих пляшках 0,25 літра збільшився на 48,9%, а джину в ємностях такого ж обсягу – на 40,8%.
Також формат 0,1 літра активно зростає за рахунок неміцних настоянок, як бюджетних, так і середньоцінових.
Чому алкоголь в Росії подорожчав?
У 2025 уряд підвищив акциз на етиловий спирт на 15%. При цьому мінімальна роздрібна ціна горілки зросла на 16,7%, а коньяку – більш ніж на 17%.
З 1 січня 2026 акцизи на алкоголь зросли ще на 11,4%. Водночас із 20% до 22% було збільшено податок на додану вартість (ПДВ).
Як нова ставка ПДВ впливає на бізнес?
ПДВ в Росії зараз складає 22%. Раніше цей показник був – 20%, повідомляє СЗРУ.
Попри очікування Кремля, зростання ПДВ призведе, як передбачалося раніше, до низки негативних факторів. Російський бізнес вже підняв ціни на послуги та товари:
- тарифи логістичних компаній одразу зросли на 10 – 20%;
- підвищення цін у громадському харчуванні, приватній медицині та освіті в середньому склало 8 – 10%.
Серед наступних наслідків також:
- підвищення вартості державних запозичень;
- падіння доходів російських підприємств;
- високий рівень облікової ставки.
Як занепадають бізнес та промисловість в Росії?
У Росії заробітні плати в IT-бізнесі перестали зростати через інфляцію, яка перевищила приріст зарплат. На одну вакансію в IT-секторі припадає понад 18 резюме, що ускладнює підвищення зарплат через високу конкуренцію.
Асоціація "Русская сталь" просить Кремль переглянути акциз на рідку сталь, стимулювати внутрішнє споживання металу та запровадити тарифну надбавку на імпорт металопрокату. Виробництво сталі в Росії скоротилося, а імпорт з Казахстану та Китаю зростає, що викликає кризу в металургійній галузі.
У Росії фіксується найнижчий рівень відкриття нових компаній за останні 14 років. Підвищення податків, зростання страхових внесків, спад у споживчому секторі та жорстка фіскальна політика спричинили скорочення кількості нових бізнесів, особливо у будівництві, роздрібній торгівлі та сфері послуг.