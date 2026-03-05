Укр Рус
5 березня, 11:07
Отримати посилку без жодних черг: Укрпошта відкриватиме партнерські точки по Україні

Альбіна Ковпак
Основні тези
  • Укрпошта планує відкрити щонайменше 1 000 партнерських точок для видачі посилок без черг.
  • Партнери можуть заробляти від 15 000 гривень на місяць за видачу посилок, отримуючи оплату від 6 до 14 гривень за посилку.

Укрпошта починає розбудову мережі партнерських відділень в Україні, для цього шукає партнерів в окремих містах України. Таким чином отримати посилку можна буде в супермаркеті, на АЗС чи в кав’ярні.

Де будуть точки видачі посилок Укрпошти?

Цього року Укрпошта планує відкрити щонайменше 1 000 партнерських точок, пише гендиректор компанії Ігор Смілянський.

За його словами, у точках видачі будуть тільки посилки, тому – жодних черг і максимальна швидкість. При цьому жодних доплат за отримання посилки на точках видачі не передбачається. 

Навіщо це бізнесам, які стануть партнерами Укрпошти? Додатковий потік наших найкращих у світі клієнтів і, як бонус, – оплата за видачу посилки від 6 до 14 гривень та можливість заробляти від 15 000 на місяць на 1 точку,
– каже Смілянський.

Що ще варто знати:

  1. Укрпошта надасть партнерам програмне забезпечення, а також привезе й забере посилки, інвестиції чи франчайзингові внески не потрібні.
  2. Термінал для приймання оплати на початковому етапі не потрібен, посилки будуть передплаченими.
  3. Серед пріоритетних партнерів – супермаркети, кав’ярні, аптеки, АЗС, різні магазини біля дому (одягу, продуктів, електроніки тощо) та інші місця, де щодня бувають клієнти.
  4. Форма бізнесу – юридичні особи, фізичні особи-підприємці на загальній системі оподаткування та ФОП 3 та 2 груп.

На старті проєкту запрошують до співпраці партнерів з обласних центрів України та міст: Біла Церква, Бровари, Кам’янець-Подільський, Кам’янське, Конотоп, Краматорськ, Кременчук, Кривий Ріг, Мукачево, Нікополь, Олександрія, Павлоград, Слов’янськ, Умань.

Останні новини Укрпошти

  • Укрпошта не отримує дотацій чи субсидій з держбюджету та самостійно заробляє. Компанія сплатила понад 3,6 мільярда гривень податків за 2025 рік, включаючи єдиний соціальний внесок, податок на доходи фізичних осіб, військовий збір, ПДВ та інші податки.

  • Укрпошта виставила на аукціон 20 об'єктів нерухомості загальною площею 32,8 тисячі квадратних метрів зі стартовою ціною понад 200 мільйонів гривень. Кошти від продажу нерухомості планують спрямувати на інвестиції в основні фонди.

  • Ігор Смілянський зазнав критики за коментар, в якому назвав "хворими" людей, що працюють за мінімальну зарплату, тоді як сам отримує 700 тисяч гривень на місяць. При цьому частина вакансій в Укрпошті передбачають платню 8 – 10 тисяч гривень.

  • Ігор Смілянський планує залишити посаду гендиректора Укрпошти після завершення воєнного стану в Україні. Після звільнення він очікує отримувати вищу зарплату, ніж його поточний майже 1 мільйон гривень на місяць.