Отримати посилку без жодних черг: Укрпошта відкриватиме партнерські точки по Україні
- Укрпошта планує відкрити щонайменше 1 000 партнерських точок для видачі посилок без черг.
- Партнери можуть заробляти від 15 000 гривень на місяць за видачу посилок, отримуючи оплату від 6 до 14 гривень за посилку.
Укрпошта починає розбудову мережі партнерських відділень в Україні, для цього шукає партнерів в окремих містах України. Таким чином отримати посилку можна буде в супермаркеті, на АЗС чи в кав’ярні.
Де будуть точки видачі посилок Укрпошти?
Цього року Укрпошта планує відкрити щонайменше 1 000 партнерських точок, пише гендиректор компанії Ігор Смілянський.
За його словами, у точках видачі будуть тільки посилки, тому – жодних черг і максимальна швидкість. При цьому жодних доплат за отримання посилки на точках видачі не передбачається.
Навіщо це бізнесам, які стануть партнерами Укрпошти? Додатковий потік наших найкращих у світі клієнтів і, як бонус, – оплата за видачу посилки від 6 до 14 гривень та можливість заробляти від 15 000 на місяць на 1 точку,
– каже Смілянський.
Що ще варто знати:
- Укрпошта надасть партнерам програмне забезпечення, а також привезе й забере посилки, інвестиції чи франчайзингові внески не потрібні.
- Термінал для приймання оплати на початковому етапі не потрібен, посилки будуть передплаченими.
- Серед пріоритетних партнерів – супермаркети, кав’ярні, аптеки, АЗС, різні магазини біля дому (одягу, продуктів, електроніки тощо) та інші місця, де щодня бувають клієнти.
- Форма бізнесу – юридичні особи, фізичні особи-підприємці на загальній системі оподаткування та ФОП 3 та 2 груп.
На старті проєкту запрошують до співпраці партнерів з обласних центрів України та міст: Біла Церква, Бровари, Кам’янець-Подільський, Кам’янське, Конотоп, Краматорськ, Кременчук, Кривий Ріг, Мукачево, Нікополь, Олександрія, Павлоград, Слов’янськ, Умань.
Останні новини Укрпошти
Укрпошта не отримує дотацій чи субсидій з держбюджету та самостійно заробляє. Компанія сплатила понад 3,6 мільярда гривень податків за 2025 рік, включаючи єдиний соціальний внесок, податок на доходи фізичних осіб, військовий збір, ПДВ та інші податки.
Укрпошта виставила на аукціон 20 об'єктів нерухомості загальною площею 32,8 тисячі квадратних метрів зі стартовою ціною понад 200 мільйонів гривень. Кошти від продажу нерухомості планують спрямувати на інвестиції в основні фонди.
Ігор Смілянський зазнав критики за коментар, в якому назвав "хворими" людей, що працюють за мінімальну зарплату, тоді як сам отримує 700 тисяч гривень на місяць. При цьому частина вакансій в Укрпошті передбачають платню 8 – 10 тисяч гривень.
Ігор Смілянський планує залишити посаду гендиректора Укрпошти після завершення воєнного стану в Україні. Після звільнення він очікує отримувати вищу зарплату, ніж його поточний майже 1 мільйон гривень на місяць.