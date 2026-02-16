Продав ковбасу – плюс до зарплати: навіщо Укрпошта продає їжу і скільки заробляє на цьому
- Укрпошта продає продукти, такі як ковбаса та печиво, щоб заробити більше одного мільярда гривень на рік і підтримувати свою мережу відділень.
- Листоноші отримують відсоток від продажів продуктів, що може значно збільшити їхню зарплату.
Окрім надання поштових послуг, листоноші Укрпошти також реалізують продовольчі товари, як ковбаса та печиво. За це робітники отримують надбавки до зарплати, а компанія – додаткові гроші на розвиток.
Навіщо Укрпошта продає ковбасу та інші продукти?
Компанія володіє масштабною мережею відділень і значним штатом працівників, утримання яких потребує стабільних витрат, пише "РБК-Україна".
Тому, щоб підвищити ефективність, Укрпошта розширює перелік товарів і мотивує листонош до додаткових продажів. Компанія на цих продажах заробляє більше одного мільярда гривень на рік.
Так, у відділеннях Укрпошти в селах продаються продукти харчування – ковбаса, печиво та інші товари.
Гендиректор Ігор Смілянський каже, що продаж їжі – це не проблема для поштового оператора, а один зі способів розвитку.
Це рішення. Свіжу ковбасу бабуся отримала. Причому за доступними цінами,
– каже Смілянський.
Скільки можуть заробити листоноші?
За продаж продовольчих товарів працівники отримують надбавку до зарплати:
- Оператор чи листоноша має 5% з кожного продажу
- Одна листоноша так заробила на додачу до базової зарплати 6 700 гривень завдяки додатковим продажам.
Які зарплати на Укрпошті і як вони зросли?
За 10 років кількість працівників Укрпошти скоротили з 76 тисяч до 27 тисяч, а середня зарплата виробничого персоналу зросла у сім разів, повідомляє Delo.ua.
Коли я прийшов до Укрпошти у 2016 році, середня оплата праці листонош, операторів, водіїв, сортувальників складала тоді близько 2 200 гривень або 88 доларів і була найнижчою в країні. Сьогодні у штаті 27 тисяч осіб, а середня заробітна плата близько 17 тисяч гривень, і вона продовжує зростати,
– зазначив гендиректор компанії Ігор Смілянський.
Новини Укрпошти
Укрпошта запровадила нові правила міжнародної доставки. Раніше повернення посилки, яку не забрав адресат, коштувало в середньому 30 – 100 доларів, залежно від ваги та країни призначення, а відтепер буде безкоштовним.
Укрпошту звинуватили в сексуалізації дітей через колаборацію з брендом одягу, що викликало обурення в мереж. пізніше гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський визнав помилку: співпрацю з брендом Rikky Hype припинено, а пост видалено.