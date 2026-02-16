Продав ковбасу – плюс до зарплати: навіщо Укрпошта продає їжу і скільки заробляє на цьому

Окрім надання поштових послуг, листоноші Укрпошти також реалізують продовольчі товари, як ковбаса та печиво. За це робітники отримують надбавки до зарплати, а компанія – додаткові гроші на розвиток.

Навіщо Укрпошта продає ковбасу та інші продукти?

Компанія володіє масштабною мережею відділень і значним штатом працівників, утримання яких потребує стабільних витрат, пише "РБК-Україна".

Тому, щоб підвищити ефективність, Укрпошта розширює перелік товарів і мотивує листонош до додаткових продажів. Компанія на цих продажах заробляє більше одного мільярда гривень на рік.

Так, у відділеннях Укрпошти в селах продаються продукти харчування – ковбаса, печиво та інші товари.

Гендиректор Ігор Смілянський каже, що продаж їжі – це не проблема для поштового оператора, а один зі способів розвитку.

Це рішення. Свіжу ковбасу бабуся отримала. Причому за доступними цінами,

– каже Смілянський.

Скільки можуть заробити листоноші?

За продаж продовольчих товарів працівники отримують надбавку до зарплати:

Оператор чи листоноша має 5% з кожного продажу

Одна листоноша так заробила на додачу до базової зарплати 6 700 гривень завдяки додатковим продажам.

Які зарплати на Укрпошті і як вони зросли?

За 10 років кількість працівників Укрпошти скоротили з 76 тисяч до 27 тисяч, а середня зарплата виробничого персоналу зросла у сім разів, повідомляє Delo.ua.

Коли я прийшов до Укрпошти у 2016 році, середня оплата праці листонош, операторів, водіїв, сортувальників складала тоді близько 2 200 гривень або 88 доларів і була найнижчою в країні. Сьогодні у штаті 27 тисяч осіб, а середня заробітна плата близько 17 тисяч гривень, і вона продовжує зростати,

– зазначив гендиректор компанії Ігор Смілянський.

