Укрпошта різко змінила вартість доставки: які тепер ціни

Укрпошта оголосила про суттєве зниження цін на відправку документів. Нововведення орієнтовані насамперед на державні установи, юридичні компанії, суди, нотаріусів і всіх клієнтів, які регулярно користуються поштовими послугами для пересилання цінної документації.

Які нові тарифи Укрпошти?

Усього передбачені два способи доставки, повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський.

Перший сервіс – "Укрпошта Документ"

Він підходить для тих, кому необхідно швидко надіслати документи до відділення без перевірки вкладення. Вартість послуги становить 55 гривень по Україні, що помітно дешевше порівняно з аналогічними пропозиціями інших операторів, де ціна сягає близько 80 гривень.

За потреби клієнти можуть додатково оформити кур’єрську доставку, щоб отримати документи безпосередньо в офісі або вдома.

Другий продукт – "Лист з описом вкладення"

Цей варіант орієнтований на тих, кому важливо, щоб документи були доставлені особисто в руки адресату з підтвердженням вмісту. Послуга включає кур’єрську доставку та перевірку як вкладення, так і отримувача. Її вартість суттєво знизили – тепер відправлення коштує 72 гривні замість попередніх 126.

Тарифікація "Листа з описом вкладення" також стала простішою:

За вагу – від 48 гривень; За опис вкладення – 24 гривні (якщо оформити онлайн) або 48 гривень у відділенні; Повідомлення про вручення: електронне – 24 гривні, паперове – 48 гривень; Страхування до 500 гривень вже включено в тариф, як і SMS-повідомлення. Якщо потрібно збільшити ліміт у 10 разів (до 5 000 гривень) – доплата лише 24 гривні.

Якщо у конкурентів доставка документа + 2 кур’єрські доставки коштуватиме 80 + 60 + 60 = 200 гривень, то в Укрпошті Ви заплатите за схожу послугу 48 + 48 = 96 гривень, а за 120 гривень отримаєте цю саму послугу ще й із підтвердженням опису вкладення (якщо оформити онлайн),

– каже Смілянський.

Як змінилися інші тарифи Укрпошти?

З 1 квітня український національний поштовий оператор оновлює частину тарифів на пересилання посилок. Деталі розповіли в Укрпошті.

Для найменших посилок ціни зростуть на 5 гривень, а частина пріоритетних тарифів узагалі залишиться без змін. Відчутніше подорожчання торкнеться габаритніших відправлень і категорій, де було найбільше відставання від собівартості доставки.

Компанія переконує, що навіть після змін внутрішня доставка коштуватиме на 30% менше, ніж у частини інших операторів.

Нові ціни на доставку посилок / Фото Укрпошта

Останні новини Укрпошти