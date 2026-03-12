Пенсіонерів масово кличуть на роботу: які зарплати пропонує бізнес і що треба робити
- Кількість вакансій для пенсіонерів в Україні зросла майже на 50% за останній рік, зокрема у сферах робітничих спеціальностей, обслуговування та логістики.
- Середня зарплата для пенсіонерів складає понаж 25 тисяч гривень, з можливістю заробляти значно більше у деяких спеціальностях.
В Україні роботодавці дедалі частіше звертають увагу на людей пенсійного віку. Через брак працівників компанії почали активніше відкривати вакансії для кандидатів 60+, хоча ще кілька років тому знайти роботу після виходу на пенсію було значно складніше.
Яку роботу пропонують пенсіонерам в Україні?
За словами експертів ринку праці, за останній рік кількість вакансій, де готові брати на роботу пенсіонерів, зросла майже на 50%, пише OBOZ.UA.
Роботодавці найчастіше шукають:
- водіїв
- слюсарів
- складських працівників
- охоронців
- продавців
- допоміжний персонал
У багатьох випадках зарплата для таких вакансій не відрізняється від тієї, що пропонують іншим кандидатам. Для бізнесу головне – швидко закрити нестачу працівників.
Найбільший дефіцит кадрів зараз спостерігається у професіях з акцентом на фізичну роботу – наприклад, складно знайти вантажників. Інколи компанії навіть пропонують грошові бонуси за рекомендації нових працівників.
Які зарплати платять пенсіонерам?
На одному з популярних сайтів пошуку роботи work.ua наразі є понад 7 тисяч вакансій, де готові розглядати кандидатів пенсійного віку. Найбільше пропозицій у таких сферах:
- робітничі спеціальності та виробництво – понад 2,2 тисячі вакансій.
- сфера обслуговування – близько 1,6 тисячі.
- логістика та складська робота – понад 1,1 тисячі.
Середня зарплата, яку пропонують пенсіонерам, становить приблизно 27,8 тисяч гривень. Водночас у деяких робітничих професіях можна заробляти значно більше. Наприклад:
- фасадники можуть отримувати від 80 до 240 тисяч гривень.
- монтажники дверей – близько 120 – 180 тисяч гривень
Хоча у вакансіях офіційно не дозволено вказувати вікові обмеження, багато роботодавців прямо зазначають, що готові розглядати кандидатів пенсійного віку.
Новини ринку праці в Україні
Державна служба зайнятості України за січень 2026 року представила понад 4,6 тисячі вакансій, включаючи незвичні професії, такі як овоскопувальник яєць та кар’єрник. Серед незвичних професій є також збиральник грошей.
З 14 березня в Україні вводять нові правила призупинення трудових договорів під час воєнного стану з максимальним терміном 90 днів. Новий Трудовий кодекс, ухвалений 7 січня, спрямований на реформу ринку праці та адаптацію до сучасних умов.
Ринок праці в Україні відновився на 95% у 2025 році, із значним попитом на деякі професії. Зросла частка вакансій без вимоги досвіду з 29% у 2021 році до 42% у 2025-му.
Державна служба зайнятості в Україні відзначила дефіцит кадрів у деяких професіях, як, наприклад, водії чи продавці продовольчих товарів. Найбільш затребуваними залишатимуться також кухарі, бухгалтери, швачки.