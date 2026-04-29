Встигніть зайняти вакансію: українцям пропонують віддалену роботу із зарплатою до 90 тисяч

Попит на віддалену роботу в Україні значно перевищує кількість доступних вакансій. За даними Work.ua, у 2025 році майже кожен третій відгук кандидатів припадав саме на дистанційні позиції, хоча таких пропозицій було лише близько 7% від загальної кількості.

Дистанційна робота на Work.ua: які вакансії є?

Загалом за рік шукачі роботи надіслали понад 16,5 мільйона відгуків – і значна частина з них була спрямована саме на можливість працювати з дому, пише Work.ua.

Для багатьох категорій людей дистанційна робота фактично стала єдиним варіантом працевлаштування. Чому дистанційка така популярна:

війна і релокація;

потреба у гнучкому графіку;

можливість працювати з будь-якої точки світу;

обмеження для окремих груп (ВПО, батьки, люди з інвалідністю).

Саме тому роботодавці, які пропонують remote-формат, отримують значно більше відгуків і можуть обирати серед більшої кількості кандидатів. Серед актуальних вакансій – як позиції для початківців, так і ролі для досвідчених спеціалістів у сфері аналітики, маркетингу, продажів і клієнтської підтримки.

1. Менеджер телефонної підтримки в Poster

Менеджера телефонної підтримки у нічну зміну шукає Poster – перша українська хмарна система для автоматизації кафе та ресторанів. На посаді доведеться не лише відповідати на дзвінки, а й допомагати клієнтам розібратися з продуктом, тестувати нові фічі та збирати зворотний зв’язок.

Зарплата – 20 000 – 24 000 гривень із подальшим підвищенням, також компанія пропонує оплачуване навчання та можливість професійного зростання.

2. Direct-manager, координатор зі вступу в KSE University

KSE University шукає людину, яка стане для абітурієнтів наставником і допоможе пройти шлях від першого запиту до вступу. В обовʼязках – комунікація зі вступниками поштою та телефоном, ведення таблиць зі статусами, організація подій і збір зворотного зв’язку.

Зарплата – 32 000 – 42 000 гривень, формат роботи – гібридний, із залученням до Open Day, презентацій, днів кар’єри та інших подій університету.

3. Аналітик у МХП Міжнародному гравцю у сфері харчових та агротехнологій

МХП потрібен аналітик із хорошим рівнем Power BI, SQL і досвідом роботи з великими масивами даних. Основне завдання фахівця – створювати дашборди та звіти, оптимізовувати звітність, готувати дані й формувати висновки для бізнесу.

Серед переваг: навчальні програми, корпоративний лікар і психолог, а також можливість професійного розвитку в міжнародному середовищі.

4. Data Scientist у PROSTOR

Мережа магазинів краси та догляду PROSTOR відкрила позицію Data Scientist для фахівця, який працює з Python, SQL, BigQuery та ML-моделями. На посаді потрібно аналізувати великі масиви даних і допомагати бізнесу ухвалювати рішення на основі аналітики.

Компанія шукає кандидатів із досвідом від 1 – 2 років і пропонує сильну аналітичну команду та реальний вплив на бізнес-процеси.

5. Фахівець контакт-центру для підтримки юридичних осіб у NovaPay

NovaPay – міжнародний фінансовий сервіс – запрошує до команди фахівця відділу підтримки юридичних осіб. До його обовʼязків входитимуть дзвінки, чати, електронна пошта, консультації щодо фінансових продуктів і супровід нестандартних ситуацій.

Шукають кандидатів з вищою чи неповною вищою освітою, із досвідом роботи у контакт-центрі фінансових установ від 6 місяців. Зарплата – 19 000 – 21 000 гривень.

6. Менеджер із професійного навчання в "Метінвест"

Один із найбільших гірничо-металургійних холдингів України знаходиться в пошуках менеджера, який відповідатиме за розвиток системи професійного навчання та взаємодію з навчальними закладами.

"Метінвест" пропонує офіційне працевлаштування, конкурентну "білу" зарплату, 24 дні оплачуваної відпустки, медичне страхування та стабільну роботу у великій міжнародній структурі.

7. Middle Sales Manager у Laba Group

Компанії потрібен фахівець із досвідом B2C-продажів від 2 років, знанням технік продажів і вмінням працювати із запереченнями. Зарплата стартує від 40 000 гривень, а вже за кілька місяців може зрости до 80 000 – 90 000 гривень і вище.

Серед переваг – повністю дистанційна робота, сильна система менторства та компенсація витрат на навчання, техніку й спорт.

8. Оператор(-ка) call-центру у Vodafone Україна

Ця робота підійде для тих, хто розбирається в роутерах, Wi-Fi, мережевих технологіях і може пояснити це клієнтам простою мовою. Серед обовʼязків – консультації та розвʼязання технічних питань із першого дзвінка.

Vodafone пропонує зарплату 24 000 – 28 000 гривень, дистанційне навчання та роботу, гнучкий графік, корпоративний зв’язок і постійну підтримку наставника.

9. Demand Planner у COMFY

Одна з найбільших українських мереж ритейлу техніки та електроніки COMFY відкрила позицію для аналітика попиту, який займатиметься прогнозуванням продажів, сезонності та промоактивностей.

На цій посаді потрібні сильні аналітичні навички, впевнений Excel і розуміння логіки supply chain. Серед переваг – робота з великими даними, сучасними BI-інструментами та можливість впливати на бізнес-процеси.

10. Старший бухгалтер з обліку активів у lifecell

lifecell – частина телекомунікаційної групи, яка забезпечує зв’язок для українців і розвиває цифрові сервіси по всій країні. Зараз команді бракує досвідченого бухгалтера, який знає податкове законодавство та не губиться у великих обсягах даних.

Фахівець відповідатиме за повний цикл обліку активів. Роботодавець обіцяє стабільну зайнятість, медичне страхування, соціальний пакет і підтримку професійного розвитку в міжнародному середовищі.

11. Контент-менеджер зі знанням польської мови в ROZETKA

Найбільший онлайн-ритейлер країни ROZETKA відкрив позицію для уважної людини, якій до душі порядок у деталях. У роботі – додавання й оновлення карток товарів, редагування описів і контроль якості контенту на сайті. Вакансія підійде кандидатам із хорошою польською мовою, базовим знанням Excel і досвідом роботи з контентом або графічними редакторами.

12. Фахівець з монетизації Facebook у Starlight Media

На цій посаді треба працювати з відеоконтентом для Facebook: створювати концепції, заголовки, описи та відстежувати тренди для підвищення охоплення. Від кандидата очікують досвід роботи з Facebook і розуміння механік залучення аудиторії.

Натомість пропонують навчання, підтримку ментального здоров’я та роботу в сильному медійному середовищі.

Зауважте! Дистанційна робота перестала бути бонусом –це нова норма. Але разом із популярністю зростає і конкуренція, тому отримати таку позицію стає дедалі складніше.

Серед причин, що мотивують компанії обирати офісний формат для посад, на яких можна працювати з дому:

Серед причин, що мотивують компанії обирати офісний формат для посад, на яких можна працювати з дому:

краща командна взаємодія;

бажання зберегти корпоративну культуру;

низька продуктивність на дистанційці.

Які недоліки та ризики дистанційної роботи?

Голова ради громадської організації "Соціальний рух" Віталій Дудін в ефірі Українського радіо розповів про негативні сторони дистанційної роботи, пише "Суспільне".

За словами експерта, необхідно розрізняти дистанційну та надомну роботу.

Віталій Дунін Голова ради ГО "Соціальний рух" У випадку дистанційної роботи роботодавець не несе відповідальності за шкідливі умови праці на робочому місці. Натомість для надомних працівників ця гарантія на охорону праці діє. Тому не треба відмовлятися від компенсації з боку роботодавця за ті витрати, які ви несете при виконанні своїх обов’язків. Крім того, в обох випадках місце виконання роботи має бути визначене сторонами і змінювати його працівник не зможе.

За його словами, крім матеріального забезпечення, роботодавець також має турбуватися про нейтралізацію негативних сторін дистанційної роботи – ізоляції та психологічних труднощів.

Ізоляція – це один з психо-соціальних ризиків дистанційної роботи. Стирання межі між особистим часом і робочим, рутинність – це все негативні сторони дистанційної роботи. У Румунії, наприклад, роботодавець має зазначати у трудовому договорі, що він робить для подолання ізоляції працівників. Реалізується ця норма через створення чатів, віртуальних кімнат для спілкування, по-друге, через активність у профспілці,

– пояснив Дунін.

