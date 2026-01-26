ФОПам дають виплату на генератор та пальне: як отримати гроші
- Малий та середній бізнес в Україні може отримати одноразову виплату від 7 500 до 15 000 гривень для придбання генератора чи пального через портал Дія.
- Також підприємства можуть отримати цільовий кредит на придбання генераторів та акумуляторних батарей з нульовою ставкою, компенсованою державою.
Малий і середній бізнес отримає додаткову підтримку від держави через складнощі у зв’язку з масштабними відключеннями світла. Для цього передбачені два напрямки, один з яких – одноразова виплата на генератор чи пальне.
Які виплати може оформити бізнес?
Малий та середній бізнес в Україні продовжує працювати, попри аварійні відключення через російські обстріли, пише Урядовий портал.
Щоб допомогти підприємцям пройти складний період, Уряд запровадив такі виплати:
1. Одноразова допомога для малого бізнесу на енергонезалежність
ФОПи 2 – 3 груп, які працюють у соціально важливих сферах – заклади харчування, аптеки, кав'ярні, продуктові магазини, пекарні та інші заклади й послуги першої необхідності, зможуть отримати разову виплату від 7 500 до 15 000 гривень.
Розмір виплати залежить від кількості найманих працівників, за умови наявності щонайменше одного працівника. Подача заявки – через портал Дія. Кошти можна витратити на:
- придбання та ремонт енергообладнання;
- пальне для генераторів;
- оплату послуг електроенергії.
2. Кредит 0% на енергообладнання для бізнесу
Підприємства, які відповідають критеріям програми 5 – 7 – 9%, зможуть залучити цільовий кредит на придбання генераторів та акумуляторних батарей з нульовою ставкою.
Різницю компенсує держава через Фонд розвитку підприємництва. Максимальна сума кредиту – до 10 мільйонів гривень.
Яка ситуація в енергетиці України та прогнози?
Росія планує атаки на підстанції українських АЕС, що може призвести до зупинки реакторів і збільшення дефіциту електроенергії до 50-60%, а також потенційно спричинити блекаут в Україні.
Зараз через російські обстріли зруйновано 8,5 гігавата генерувальних потужностей – теплоелектроцентралі й гідроелектростанції. Через дефіцит генерації Україна імпортує 1,9 гігавата електроенергії з Європи та інтегрується до енергоринку ЄС.
Росія атакує енергетичну систему Києва, зокрема об'єкти, які є критичними для життєзабезпечення міста. Київ забезпечує себе електроенергією лише на 25%, а після пошкоджень залежність від зовнішнього постачання значно зросла.