Українцям виплатять до 4 000 доларів від Чехії: які умови

Навесні стартував новий грантовий проєкт від гуманітарної організації "Людина в біді". Тому українці, які через війну втратили роботу або стабільний дохід, можуть отримати виплату від Чехії.

Що відомо про виплати від Чехії?

Проєкт передбачає фінансову та освітню підтримку для підприємців-початківців, повідомили в чеській організації People in Need Ukraine.

Ініціатива реалізується за фінансової допомоги Швейцарії і спрямована на тих, хто опинився у складних життєвих обставинах, але має ідею для власної справи.

Учасники програми можуть розраховувати на мікрогрант у розмірі до 4 000 доларів. Ці кошти дозволено витратити на все, що потрібно для старту бізнесу, зокрема:

купівлю обладнання;

ремонт або облаштування приміщення;

закупівлю матеріалів;

рекламу та просування;

інші витрати, пов’язані із запуском.

Окрім фінансування, учасники отримають доступ до:

Навчальних програм Консультацій Менторської підтримки

Кому надають пріоритет у виплатах?

Організатори особливо підтримуватимуть людей із вразливих категорій:

внутрішньо переміщених осіб (ВПО);

людей з інвалідністю;

самотніх батьків;

людей старшого віку;

ветеранів.

Саме ці групи найчастіше стикаються з труднощами при працевлаштуванні, тому для них така ініціатива може стати критично важливою.

Як можна податися на отримання допомоги від Чехії?

Подати заявку можуть повнолітні українці – як місцеві жителі, так і переселенці – які проживають у визначених регіонах. Зокрема, програма доступна для мешканців:

Дніпропетровської області (Дніпро, Кривий Ріг, Павлоград, а також Дніпровський і Самарівський райони);

Харківської області (Берестинський, Харківський, Лозівський, Богодухівський, Чугуївський райони).

Щоб взяти участь, потрібно подати заявку до 31 березня 2026 року та представити свою бізнес-ідею. Після відбору найкращі проєкти отримають фінансування та супровід.

