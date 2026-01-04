Де українців витрачають найбільше на пальне: популярні АЗС на початку 2026 року

У перший тиждень 2026 року українці найбільше платили за пальне на заправках мережі OKKO, витративши там вже мільйони гривень. Не менш популярними залишаються WOG та UPG, що демонструє популярність великих мереж серед водіїв.

На які заправки українці витрачають найбільше коштів у 2026 році?

До рейтингу найбільш популярних продавців в категорії "Авто" від Monobank входять OKKO, WOG, UPG, Укрнафта, БРСМ-Нафта, KLO, АЗС "Ovis", Socar, а також такі позиції, як "Паркінг" та платіжна система Portmane, проаналізував 24 Канал з посиланням на дашборд від Monobank.

Читайте також Мережа піцерій зі Львова відновила виробництво за 39 днів після удару Росії

Лідерує на початку нового року серед АЗС – OKKO, де за поточний місяць українці вже витратили понад 50 мільйонів гривень.

Друге місце зайняла заправка WOG з показником в понад 40 мільйонів гривень.

Натомість закривала трійку лідерів UPG, де витрати серед українців за місяць сягнули 17 мільйонів.

Витрати на такі заправки, як Укрнафта та БРСМ, коливаються від 11 до майже 9 мільйонів гривень, що, відповідно, сягає 4 та 5 позицій в рейтингу. А категорія "Паркінг", що не є АЗС, – на 6 сходинці із сумою в майже 8 мільйонів гривень.

KLO, Socar та OVIS – на 7,8 та 9 місцях, де витрати сягнули майже 5 – 7 мільйонів гривень. А останнє місце в рейтингу належить платіжній системі Portmane, витрати на яку сягнули 1,6 мільйона гривень.

Зауважте! Статистика базується лише на транзакціях клієнтів monobank. Дані також не охоплюють готівкові операції чи розрахунки іншими банками. Відтак реальний аналіз всього ринку АЗС в Україні може відрізнятися.

Які зараз ціни на бензин та дизпальне?

Станом на кінець 2025 року, середня вартість бензину орієнтовно коливалася від понад 60 гривень до трішки більше, ніж 56 гривень за літр пального, свідчать дані "Мінфіну".

Наприклад, за літр бензину А-95 преміум треба віддати в середньому 63,16 гривні, а за бензин А-95 вже менше – 58,28 гривні. Натомість Бензин А-92 коштує в середньому 56,60 гривні за літр.

Дизпальне орієнтовно становить таку ж ціну, як і за літр бензину А-95 – 58,28 гривні. А газ авто­мобільний – по 37,62 гривні за літр.

Водночас з 1 січня в Україні діють нові ставки акцизного податку на пальне, де ставка на бензин зросте з 271,7 до 300,8 євро за 1 000 літрів, а на дизель – з 215,7 до 253,8 євро за 1 000 літрів. На автогаз – зі 173 до 198 євро за 1 000 літрів.

А за прогнозами, про які повідомив для 24 Каналу експерт паливного ринку Сергій Куюн, попри підвищення ставок підвищення цін на пальне на АЗС не очікується через те, що мережі АЗС мають доволі непоганий запас міцності.

Хто раніше лідерував на ринку пального з-поміж АЗС?