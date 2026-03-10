Прибутки тануть на очах: відомий автовиробник страждає через Трампа

Volkswagen чекає ще один важкий рік, у якому домінують тарифи США та боротьба за повернення Китаю. Зараз автовиробник заявляє про падіння операційного прибутку та прогнозує лише помірне відновлення.

Чому і як Volkswagen втрачає гроші?

Volkswagen стикається з тиском на основних ринках, де американські тарифи коштують компанії мільярди, пише Reuters.

За останні роки Volkswagen втратив прибутки на своєму ключовому ринку, Китаї, поступившись BYD у 2024 році та опустившись на третє місце після Geely у 2025 році.

Німецький автоконцерн, дочірні компанії якого Porsche та Audi, також відзначив труднощі, очікує операційну рентабельність від 4% до 5,5% у 2026 році, після 2,8% у 2025 році та 5,9% роком раніше:

Операційний прибуток автовиробника у 2025 році скоротився більш ніж вдвічі до 8,9 мільярда євро, що нижче прогнозу аналітиків у 9,4 мільярда євро.

Цьому сприяли тарифи та дороговартісна стратегічна зміна в Porsche, яка минулого року призупинила перехід на електромобілі через слабкий попит.

Що з продажами Volkswagen у Європі?

Продажі акумуляторних електромобілівї марки Volkswagen у Європі зросли на 56% минулого року порівняно з 2024 роком, завдяки високим продажам нового ID.7, пише Reuters.

З іншого боку, реєстрація автомобілів Tesla за той самий період знизилася на 27%. Volkswagen продав у Європі 274 278 електромобілів BEV, тоді як Tesla продала 236 357.

Невелика, застаріла лінійка автомобілів Tesla стикається з жорсткою конкуренцією в Європі як з боку традиційних європейських автовиробників, так і з боку зростаючої кількості китайських конкурентів. Компанія також зіткнулася з негативною реакцією споживачів у Європі через підтримку генеральним директором Ілоном Маском ультраправих партій на континенті,

– пишуть у виданні.

Загалом електромобілі зробили "значний крок вперед" у Європі у 2025 році, а реєстрація електрокарів зросла на 29% порівняно з попереднім роком.

