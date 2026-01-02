Легендарний мільярдер Воррен Баффет вийшов на пенсію: дієві поради від гуру бізнесу

Мільярдер Воррен Баффет пішов на пенсію у 95 років, залишивши посаду гендирктора Berkshire Hathaway наступнику. Його називають "Оракулом з Омахи", а на порадах Баффета виріс не один успішний бізнес.

Що відомо про відставку Воррена Баффета?

Відомий інвестор Воррен Баффет пішов у відставку з 1 січня 2026 року, пише 24 Канал з посиланням на Investopedia.

Він пішов з посади генерального директора Berkshire Hathaway наприкінці року, перетворивши її на одну з найбільших і найпотужніших компаній світу.

Сьогодні величезний конгломерат володіє підприємствами, починаючи від страхових компаній і залізниць і закінчуючи Dairy Queen і батарейками Duracell. Він також є потужним інвестором у багато великих публічних компаній, включаючи Apple, Coca-Cola та American Express.

Відомі цитати про бізнес Воррена Баффета

Протягом понад пів століття Баффет був джерелом мудрості з питань інвестування, витрат, заощаджень, бізнесу, боргів, інфляції тощо у формі зборів акціонерів та листів, а також підготовлених та спонтанних виступів. Ось його найвідоміші цитати:

Фондовий ринок — це інструмент для переказу грошей від нетерплячих до терплячих

Те, що може звучати як черговий красномовний вислів Баффета, підкреслює просту істину: з часом активні короткострокові трейдери часто показують низькі результати, тоді як терплячі інвестори тихо, але стабільно нарощують прибутки.

Якщо ви не готові володіти акціями протягом 10 років, навіть не думайте про те, щоб володіти ними протягом 10 хвилин

Ця інша відома фраза Баффета підкреслює його віру в справжнє володіння компаніями, а не просто купівлю та продаж акцій. Мета інвестування полягає не в тому, щоб перепродати акції, а в тому, щоб купити довговічні підприємства, які ви б почувалися комфортно утримувати протягом десятиліття або й більше.

Успішне інвестування вимагає часу, дисципліни та терпіння

Баффет нагадує інвесторам, що дисципліна важливіша за інтелект. Він також сказав: "Незалежно від того, наскільки великий талант чи зусилля, деякі речі просто потребують часу".

Ще деякі цитати про інвестування:

"Великі можливості трапляються рідко. Коли йде золотий дощ, тягнися до відра, а не до наперстка". (Лист до акціонерів Berkshire Hathaway, 2009);

"Наша рекомендація щодо використання послуг консультантів залишається такою: "Не питайте перукаря, чи потрібна вам стрижка"" (Лист до акціонерів Berkshire Hathaway, 2009);

"Урок для інвесторів: бур’яни втрачають свою важливість, коли квіти розпускаються". (Лист до акціонерів Berkshire Hathaway, 2022).

"Не намагайтеся проїхати 9 800-фунтовою вантажівкою по мосту, на якому написано "Вантажопідйомність: 10 000 фунтів". Але пройдіться трохи далі та знайдіть таку, на якій написано "Вантажопідйомність: 15 000 фунтів"". (Щорічна зустріч Berkshire Hathaway, 1996).

Що відомо про Воррена Баффета?