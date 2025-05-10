Дохід в інтернеті під контролем: як оподатковуватимуть онлайн-заробітки в Україні
- У 2025 році держава посилить контроль за заробітками через інтернет, запровадивши нові податкові правила для самозайнятих осіб.
- Доходи до 6,7 мільйона гривень на рік оподатковуватимуться за ставкою 5% ПДФО та 5% військового збору; вищі доходи сплачуватимуть 18% ПДФО та військовий збір.
У 2025 році держава посилює контроль за заробітками через інтернет. Нові податкові правила визначать, хто з користувачів має звітувати про доходи та скільки доведеться сплачувати до бюджету.
Як оподатковуватимуть доходи з цифрових платформ
Економіст Олег Гетман у коментарі для 24 Каналу зазначив, що згідно з новою податковою системою, самозайняті особи, які заробляють на платформах до 6,7 мільйона гривень на рік, матимуть право на спеціальний режим.
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За його словами, вони сплачуватимуть лише 5% ПДФО та 5% військового збору до завершення військового стану.
Після закінчення військового стану, це буде одна із найліберальніших систем, рівня 3 групи ФОП єдиного податку. На ній можуть бути всі кур'єри, таксисти, продавці товарів тощо, які відкриють спецрахунок у банку. Водночас податковим агентом виступатиме онлайн-платформа.
За словами Гетмана, ті, хто не підпадатимуть під новий режим або зароблятимуть понад 6,7 мільйона гривень на рік, сплачуватимуть вищі податки. А саме 18% ПДФО та військовий збір.
Хто ще матиме право на оподаткування у 5%
Як повідомила народна депутатка Ніна Южаніна у своєму телеграм-каналі, право на застосування податкової ставки 5% ПДФО та військового збору матимуть резиденти, які виконують низку вимог. Зокрема, вони повинні мати:
- хоча б один поточний рахунок для ведення звітної діяльності та надати банку дозвіл на розкриття інформації;
- здійснювати розрахунки через цей рахунок;
- не використовувати працю найманих працівників і не продавати підакцизні товари.
При цьому, якщо протягом року фізична особа здійснила не більше трьох продажів через платформу на суму, що не перевищує еквівалент 2 000 євро, їй не потрібно відкривати спеціальний поточний рахунок у банку для звітності.