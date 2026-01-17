Податки за січень: якими будуть основні зміни та суми

Через зростання розміру прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати з нового року змінюються суми сплати і єдиного податку, військового збору та єдиного соціального внеску, які залежать від встановлених показників.

Якими будуть податки у січні 2026 року?

Максимальний щомісячний розмір єдиного податку для ФОП 1 групи збільшиться до 332,80 гривні з 302,80 гривні, а для ФОП 2 групи – до 1 729,40 гривні з 1 600 гривень, передає 24 Канал з посиланням на Державну податкову службу.

Читайте також Бізнес на межі: експерти назвали сигнали, після яких врятувати ФОП вже неможливо

Нагадуємо, що ЄП для ФОП 1 групи становить 10% від прожиткового мінімуму для працездатних, який збільшився із 3 028 гривень до 3 328 гривень з 1 січня 2026 року. А для ФОП 2 групи – 20% від мінімальної заробітної плати, яка зросла з 8 000 гривень до 8 647 гривень.

Єдиний податок для ФОП 3 групи складає 5% від доходу (без ПДВ), або ж 3% від доходу (з ПДВ). А військовий збір – 1% від доходу.

Натомість військовий збір для фізичних осіб-підприємців 1,2 та 4 груп зросте з 800 гривень до 864,70 гривні. Річ у тім, що для цих груп збір становить 10% від мінімальної заробітної плати.

Що буде з ЄСВ у новому році: через те, що мінімальний єдиний соцвнесок складає 22% від мінімальної заробітної плати, у 2026 році замість 1 760 гривень всі групи ФОП платитимуть 1902,34 гривні.

Як змінюється порядок подання податкових розрахунків?

Для ФОПів з 1 січня 2026 року змінився порядок подання податкового розрахунку. Це стосується тих підприємців, що виступають податковими агентами, й тих, які здійснюють незалежну професійну діяльність, зазначається в ДПС.

Тобто ФОП-податкові агенти та особи, які працюють самостійно, повинні готувати й подавати розрахунок податків на дохід, утримані податки та нарахований єдиний соціальний внесок відповідно до квартальних термінів звітності.

Це означає, що замість щомісячного подання розрахунків, він подаватиметься 1 раз за 3 місяці з розподілом показників по кожному місяцю кварталу.

Який бізнес найбільше сплатив податків?