Зарплати на Укрпошті зросли у сім разів: скільки заробляють працівники

Укрпошта пережила масштабну трансформацію, скоротивши працівників майже втричі та піднявши зарплати у 7 разів: значна частина змін відбулася завдяки цифровізації. Стало відомо, скільки заробляють оператори, листоноші, водії тощо.

Як зросли зарплати на Укрпошті?

За 10 років кількість працівників Укрпошти скоротили з 76 тисяч до 27 тисяч, а середня зарплата виробничого персоналу зросла у сім разів, повідомляє Delo.ua.

Дивіться також В Україні кадровий голод: де найбільший дефіцит працівників і чи ростуть зарплати

Коли я прийшов до Укрпошти у 2016 році, середня оплата праці листонош, операторів, водіїв, сортувальників складала тоді близько 2 200 гривень або 88 доларів і була найнижчою в країні. Сьогодні у штаті 27 тисяч осіб, а середня заробітна плата близько 17 тисяч гривень, і вона продовжує зростати,

– зазначив гендиректор компанії Ігор Смілянський.

Він підкреслив, що значна частина змін відбулася завдяки цифровізації та роботизації, і компанія зробила серйозні інвестиції в автоматизацію процесів:

повністю перейшла на електронний документообіг;

скоротила бек-офіс: раніше було 872 бухгалтера, тепер – 44.

Смілянський також повідомив про відкриття 24 роботизованих сортувальних центрів і автоматизацію сортування посилок, газет і листів, що дозволило підвищити ефективність роботи компанії та покращити умови для працівників.

Останні новини Укрпошти та скандальні випадки