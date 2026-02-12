Зарплати на Укрпошті зросли у сім разів: скільки заробляють працівники
- Укрпошта скоротила кількість працівників з 76 тисяч до 27 тисяч за 10 років, значно підвищивши зарплати.
- Завдяки цифровізації та автоматизації, середня зарплата виробничого персоналу зросла.
Укрпошта пережила масштабну трансформацію, скоротивши працівників майже втричі та піднявши зарплати у 7 разів: значна частина змін відбулася завдяки цифровізації. Стало відомо, скільки заробляють оператори, листоноші, водії тощо.
Як зросли зарплати на Укрпошті?
За 10 років кількість працівників Укрпошти скоротили з 76 тисяч до 27 тисяч, а середня зарплата виробничого персоналу зросла у сім разів, повідомляє Delo.ua.
Коли я прийшов до Укрпошти у 2016 році, середня оплата праці листонош, операторів, водіїв, сортувальників складала тоді близько 2 200 гривень або 88 доларів і була найнижчою в країні. Сьогодні у штаті 27 тисяч осіб, а середня заробітна плата близько 17 тисяч гривень, і вона продовжує зростати,
– зазначив гендиректор компанії Ігор Смілянський.
Він підкреслив, що значна частина змін відбулася завдяки цифровізації та роботизації, і компанія зробила серйозні інвестиції в автоматизацію процесів:
- повністю перейшла на електронний документообіг;
- скоротила бек-офіс: раніше було 872 бухгалтера, тепер – 44.
Смілянський також повідомив про відкриття 24 роботизованих сортувальних центрів і автоматизацію сортування посилок, газет і листів, що дозволило підвищити ефективність роботи компанії та покращити умови для працівників.
Останні новини Укрпошти та скандальні випадки
Укрпошта запровадила нові правила міжнародної доставки. Раніше повернення посилки, яку не забрав адресат, коштувало в середньому 30 – 100 доларів, залежно від ваги та країни призначення, а відтепер буде безкоштовним.
Укрпошту звинуватили в сексуалізації дітей через колаборацію з брендом одягу, що викликало обурення в мереж. пізніше гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський визнав помилку: співпрацю з брендом Rikky Hype припинено, а пост видалено.
Гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський також опинився в центрі скандалу після того, як назвав коментаторку повією, але вибачатися не збирається.
Суперечка почалася через критику ребрендингу Укрпошти, де нове лого було створено компанією Spiilka Design Büro на основі історичних українських поштових марок.