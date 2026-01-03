"Подарунок" від держави: кого з українців звільнять від сплати важливого податку

З 1 січня 2026 року держава бере на себе новий обов’язок. Україна сплачуватиме єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за цивільних осіб.

За кого держава сплачуватиме ЄСВ у 2026 році?

Однак не за всіх, а за тих людей, які були позбавлені особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, пише 24 Канал з посиланням на Державну податкову службу.

Це передбачено Законом України від 27 лютого 2025 року № 4280-IX. І його норми поширюються на громадян, відомості про яких внесені до Єдиного реєстру осіб щодо яких встановлено факт позбавлення особистої свободи.

Важливо! Дія закону не поширюється на військовослужбовців та працівників правоохоронних органів – для них передбачені інші механізми соціального страхування.

Платником ЄСВ стане Пенсійний фонд України. Фінансування здійснюватиметься коштом державного бюджету.

ЄСВ сплачуватиметься у розмірі не меншому за мінімальний страховий внесок, що дозволить зараховувати відповідні періоди до страхового стажу,

– зазначили у повідомленні.

Водночас час перебування цивільної особи в полоні буде зарахований до страхового стажу для подальшого призначення та розрахунку пенсії.

Слід також додати, що держава сплачуватиме єдиний соціальний внесок:

за весь період перебування особи в полоні; протягом шести місяців після її звільнення.

Зверніть увагу! Закон має зворотну дію в часі, тому соціальне страхування охоплюватиме період полону до набуття чинності законом.

Що ще зміниться щодо податків у 2026 році?

У 2026 році набуває змін розмір ставки єдиного податку для ФОП 1 групи та ФОП 2 групи. Про це повідомили у Податковій службі.

З 1 січня 2026 року для фізичних осіб – підприємців, які працюють на першій та другій групах єдиного податку, діятимуть нові розміри ставок єдиного податку та військового збору,

– зазначили на сайті.

З 2026 року українці платитимуть:

ФОП 1 групи – 332,80 гривень замість 302,80 гривень;

ФОП 2 групи – 1 729,40 гривень замість 1 600 гривень.

Зауважте! Військовий збір для ФОП першої, другої та четвертої груп становитиме 864,70 гривень замість 800 гривень.

