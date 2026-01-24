Ресторани Києва під загрозою: до 20% можуть закритися вже до весни
- Через відключення електроенергії та морози у Києві зменшилась відвідуваність ресторанів.
- До весни може закритися близько 20% закладів, тоді як 10% ресторанів продовжують працювати стабільно попри труднощі.
Через тривалі відключення електроенергії та морози в більшості ресторанів Києва фіксують зменшення відвідуваності. Частина закладів змушена припиняти роботу – тимчасово або назавжди.
Як ресторани працюють без світла?
В інтерв'ю "РБК-Україна" ресторанний консультант і директор аналітичного центру "Ресторани України" Ольга Насонова розповіла деталі. За прогнозом, до весни у столиці може закритися 20% ринку.
Експертка розповіла, що зазвичай грудень для ресторанів – дуже добрий місяць через корпоративи, особисті святкування Нового року тощо. Однак нині він для більшості закладів "приніс розчарування".
З грудня почався, я б сказала, "ресторанопад". Він триває і зараз. Він (грудень – 24 Канал) не приніс бажаного об'єму відвідувань, а січень виявився взагалі просто катастрофічним,
– зауважила вона.
Цікаво, що є в бізнесі й так звана "золота ліга" – близько 10% закладів, які навіть попри труднощі "нормально себе почувають".
А от те, чого на ринку не було раніше, окрім часів COVID, – це тимчасове закриття. Ресторани призупиняють роботу, коли немає економічного сенсу працювати: витрати на зарплати, опалення та генератори не окупаються.
Водночас частина закладів декларує "тимчасову" паузу, але фактично вже ухвалила рішення не відновлювати роботу.
Дивлячись на те, що відбувається, я думаю, що до весни у нас дійсно можуть закритися ось ці 20% ринку,
– додала консультант.
Найбільш вразливою категорією ресторанного бізнесу вона назвала маленькі, сімейні й поодинокі заклади. Саме вони закриваються першими.
Нагадаємо, труднощі також виникли в рестораторів Львова. Вардкес Арзуманян 15 січня повідомляв про тимчасове закриття закладів через відключення світла по 15 годин і відсутність води.
Що відомо про ситуацію в Києві?
Нещодавно мер Віталій Кличко повідомив, що в січні вже 600 тисяч людей виїхали з Києва через атаки на енергетичну інфраструктуру. Ба більше, посадовець знову порадив містянам тимчасово залишити столицю.
У ніч на суботу, 24 січня, російські військові вкотре атакували Київ, через що майже 6 тисяч будинків знову залишилися без тепла. Водночас, за даними ДТЕК, 88 тисяч родин тепер ще й тимчасово без світла. Запроваджено екстрені відключення електроенергії, а погодні умови ускладнюють відновлювальні роботи.
Нагадаємо, з 17 січня міська влада дозволила службам таксі працювати вночі – для допомоги людям, які потребують пересування до Пунктів незламності або інших важливих місць у комендантську годину.