В Росії нова проблема: інфляція почала "з'їдати" зарплати бізнесу
- У Росії заробітні плати IT-фахівців перестали зростати через інфляцію, яка перевищила приріст зарплат.
- На одну вакансію в IT-секторі припадає понад 18 резюме, що ускладнює підвищення зарплат через високу конкуренцію.
У Росії майже перестали зростати заробітні плати IT-фахівців. Суми "з'їдає" зростання цін, масового підвищення зарплат вже немає.
Як змінилися зарплати в IT-бізнесі Росії?
У другій половині 2025 року медіанна зарплата в галузі становила 183 тисяч рублів і не змінилася за рік, пише росЗМІ "Комерсант".
Здебільшого на це вплинуло гальмування зростання зарплат у регіонах. При цьому в річному вираженні зарплати в галузі зросли менше за інфляцію, яка, за даними Росстату, за підсумками минулого року досягла 5,6%.
Так, наприклад, у Москві показник збільшився лише на 4%, а в Нижньому Новгороді – на 1%. Таким чином, зростання цін почало "з'їдати" зарплати IT-фахівців.
- Загалом поточний тренд пов'язаний із загальною економічною ситуацією – компанії переглядають та скорочують IT-бюджети, зростає невизначеність, через що бізнес обережніше підходить до найму та перегляду зарплат.
- При цьому зараз на одну вакансію припадає трохи більше ніж 18 резюме, що є дуже високим показником.
У першому півріччі 2026 очікують стагнацію або навіть точкове зниження зарплат. У другому півріччі багато залежатиме від макроекономічних показників і готовності компаній знову нарощувати інвестиції в IT.
Як занепадають бізнес та промисловість в Росії?
Асоціація "Русская сталь" просить Кремль переглянути акциз на рідку сталь, стимулювати внутрішнє споживання металу та запровадити тарифну надбавку на імпорт металопрокату. Виробництво сталі в Росії скоротилося, а імпорт з Казахстану та Китаю зростає, що викликає кризу в металургійній галузі.
У Росії фіксується найнижчий рівень відкриття нових компаній за останні 14 років. Підвищення податків, зростання страхових внесків, спад у споживчому секторі та жорстка фіскальна політика спричинили скорочення кількості нових бізнесів, особливо у будівництві, роздрібній торгівлі та сфері послуг.
Російська промисловість знаходиться на межі найсильнішої кризи через західні санкції, високу вартість кредитів та уповільнення економіки. Основні галузі, такі як металургія, хімічна промисловість та машинобудування, зазнали значного зниження виробництва.