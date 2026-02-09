В Росії нова проблема: інфляція почала "з'їдати" зарплати бізнесу

У Росії майже перестали зростати заробітні плати IT-фахівців. Суми "з'їдає" зростання цін, масового підвищення зарплат вже немає.

Як змінилися зарплати в IT-бізнесі Росії?

У другій половині 2025 року медіанна зарплата в галузі становила 183 тисяч рублів і не змінилася за рік, пише росЗМІ "Комерсант".

Здебільшого на це вплинуло гальмування зростання зарплат у регіонах. При цьому в річному вираженні зарплати в галузі зросли менше за інфляцію, яка, за даними Росстату, за підсумками минулого року досягла 5,6%.

Так, наприклад, у Москві показник збільшився лише на 4%, а в Нижньому Новгороді – на 1%. Таким чином, зростання цін почало "з'їдати" зарплати IT-фахівців.

Загалом поточний тренд пов'язаний із загальною економічною ситуацією – компанії переглядають та скорочують IT-бюджети, зростає невизначеність, через що бізнес обережніше підходить до найму та перегляду зарплат.

При цьому зараз на одну вакансію припадає трохи більше ніж 18 резюме, що є дуже високим показником.

У першому півріччі 2026 очікують стагнацію або навіть точкове зниження зарплат. У другому півріччі багато залежатиме від макроекономічних показників і готовності компаній знову нарощувати інвестиції в IT.

