Бізнес Актуальні новини В Росії нова проблема: інфляція почала "з'їдати" зарплати бізнесу
9 лютого, 18:26
В Росії нова проблема: інфляція почала "з'їдати" зарплати бізнесу

Альбіна Ковпак
Основні тези
  • У Росії заробітні плати IT-фахівців перестали зростати через інфляцію, яка перевищила приріст зарплат.
  • На одну вакансію в IT-секторі припадає понад 18 резюме, що ускладнює підвищення зарплат через високу конкуренцію.

У Росії майже перестали зростати заробітні плати IT-фахівців. Суми "з'їдає" зростання цін, масового підвищення зарплат вже немає.

Як змінилися зарплати в IT-бізнесі Росії?

У другій половині 2025 року медіанна зарплата в галузі становила 183 тисяч рублів і не змінилася за рік, пише росЗМІ "Комерсант".

Здебільшого на це вплинуло гальмування зростання зарплат у регіонах. При цьому в річному вираженні зарплати в галузі зросли менше за інфляцію, яка, за даними Росстату, за підсумками минулого року досягла 5,6%.

Так, наприклад, у Москві показник збільшився лише на 4%, а в Нижньому Новгороді – на 1%. Таким чином, зростання цін почало "з'їдати" зарплати IT-фахівців.

  • Загалом поточний тренд пов'язаний із загальною економічною ситуацією – компанії переглядають та скорочують IT-бюджети, зростає невизначеність, через що бізнес обережніше підходить до найму та перегляду зарплат.
  • При цьому зараз на одну вакансію припадає трохи більше ніж 18 резюме, що є дуже високим показником.

У першому півріччі 2026 очікують стагнацію або навіть точкове зниження зарплат. У другому півріччі багато залежатиме від макроекономічних показників і готовності компаній знову нарощувати інвестиції в IT.

Як занепадають бізнес та промисловість в Росії?

  • Асоціація "Русская сталь" просить Кремль переглянути акциз на рідку сталь, стимулювати внутрішнє споживання металу та запровадити тарифну надбавку на імпорт металопрокату. Виробництво сталі в Росії скоротилося, а імпорт з Казахстану та Китаю зростає, що викликає кризу в металургійній галузі.

  • У Росії фіксується найнижчий рівень відкриття нових компаній за останні 14 років. Підвищення податків, зростання страхових внесків, спад у споживчому секторі та жорстка фіскальна політика спричинили скорочення кількості нових бізнесів, особливо у будівництві, роздрібній торгівлі та сфері послуг.

  • Російська промисловість знаходиться на межі найсильнішої кризи через західні санкції, високу вартість кредитів та уповільнення економіки. Основні галузі, такі як металургія, хімічна промисловість та машинобудування, зазнали значного зниження виробництва.