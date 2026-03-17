Справжній скандал: компанії в Росії вигадали махінації із зарплатами
- У Росії можуть перевірити компанії на таємні домовленості, які обмежують конкуренцію за фахівців та стримують зростання зарплат.
- Подібні домовленості можуть існувати в IT-секторі, банківській сфері, фармацевтиці, нафтогазовій галузі та великій промисловості.
У Росії можуть перевірити компанії на можливу змову щодо зарплат. Йдеться про ситуацію, коли роботодавці нібито домовляються між собою не переманювати працівників і стримувати зростання зарплат.
Що відбувається із зарплатами в Росії?
Мова може йти про неформальні домовленості між роботодавцями, які фактично обмежують конкуренцію за фахівців, пише The Moscow Times.
Дивіться також У Росії влаштували "полювання" на нелегалів, щоб закрити діру в бюджеті
Суть таких домовленостей наступна:
- компанії не переманюють працівників одна в одної;
- штучно стримують зростання зарплат;
- обмежують можливість працівників змінювати роботу.
Поштовхом до звернення стала інформація, опублікована РБК. За даними джерел, подібні домовленості можуть існувати одразу в кількох галузях:
- IT-сектор;
- банківська сфера;
- фармацевтичні компанії;
- нафтогазова галузь;
- велика промисловість.
За інформацією журналістів, компанії можуть обмінюватися між собою даними про зарплати та бонуси співробітників, щоб утримувати їх на приблизно однаковому рівні.
Також застосовуються інші інструменти:
- у трудові договори додають обмеження на роботу у конкурентів після звільнення (на 1 – 3 роки);
- використовують угоди про нерозголошення, щоб стримувати перехід працівників;
- "прив’язують" співробітників через бонуси, іпотечні програми або корпоративні пенсії.
Якщо такі домовленості дійсно існують, це може означати, що зарплати зростають повільніше, ніж могли б у конкурентному середовищі.
Що відбувається з російським ринком праці?
У четвертому кварталі 2025 року кількість офіційно скорочених працівників досягла 32,6 тисячі осіб, про що повідомили у Службі зовнішньої розвідки.
Це на 59% більше, ніж роком раніше. А найбільше постраждали:
- держуправління та безпека (4,9 тисячі);
- охорона здоров'я (4,6 тисячі);
- освіта (3,8 тисячі);
- обробна промисловість (3,9 тисячі).
Простіше кажучи, саме ті галузі, яких годує державний бюджет,
– пояснили у розвідці.
Водночас приватний бізнес Росії масово уникає офіційних процедур звільнення. Як же тоді діють роботодавці? Вони просто "просять" людей написати заяву за власним бажанням. Тому статистика має кращий вигляд, ніж є насправді.
Проблеми бізнесу в Росії
Російська влада проводить масові перевірки маркетплейсів, таких як Ozon і Wildberries, для виявлення нелегальних працівників. Федеральна податкова служба перевіряє пункти видачі замовлень та сервіси, що виплачують самозайнятим, через підозри в ухиленні від сплати податків.
Кожен третій власник малого бізнесу в Росії розглядає можливість закриття через зростання податкового навантаження та погіршення економічної ситуації.
"Трубна металургійна компанія" зупиняє один з трубопрокатних цехів через низький попит на продукцію. Металургійна галузь Росії переживає кризу, зниження виробництва сталі та зростання частки імпорту.
Продажі "АвтоВАЗ" у січні впали майже на 29% порівняно з минулим роком, до 19,7 тисячі машин. Компанія знизила ціни на деякі моделі, але водночас підвищила ціни на найпопулярніші авто.